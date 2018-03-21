Опубликован список самарских дорог, которые отремонтируют "картами"

На территории Самары в 2018 г. ремонт автомобильных дорог "картами" свыше 100 погонных метров будет выполнен на общей площади около 800 тыс. кв. м, сообщает сайт горадминистрации.

Ремонт будет проведен в рамках приоритетного федерального проекта "Безопасные и качественные дороги" по программе развития транспортной инфраструктуры Самарско-Тольяттинской агломерации.

Обновить дорожное покрытие планируется на следующих улицах:

ул. Подшипниковая от ул. Артиллерийской до ул. Лукачева; ул. Лукачева от ул. Ново-Садовой до ул. Революционной; ул. Стара-Загора от ул. Советской Армии до ул. Гастелло; 4-й проезд от ул. Гаражной до пр. Карла Маркса; ул. Лесная от Волжского пр. до ул. Полевой; ул. Гастелло от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой; пр. Карла Маркса от ул. Авроры до ул. Врубеля; пр. Карла Маркса от 3-го проезда до ул. Гагарина; ул. Буянова от пер. Гончарова до сквера им. Мичурина; ул. Никитинская от ул. Льва Толстого до ул. Ульяновской; ул. Чернореченская от ул. Киевской до ул. Клинической; Саратовский переулок от ул. Пугачевский тракт до ул. Хасановской; Новокуйбышевское шоссе от ул. Уральской до ул. Пугачевский тракт; ул. Энтузиастов от ул. Антонова-Овсеенко до пр. Карла Маркса; пр. Карла Маркса от ул. XXII Партсъезда до ул. Советской Армии; ул. Гаражный проезд от ул. Кабельной до Заводского шоссе; ул. Волгина от ул. М. Тореза до ул. Промышленности; ул. Ново-Вокзальная от ул. Ново-Садовой до ул. Вольской; ул. Губанова от Московского шоссе до ул. Солнечной; Заводское шоссе от пр. Кирова до ул. XXII Партсъезда; пр. Кирова от ул. Ветлянской до Кировского моста; ул. Кабельная от Заводское шоссе до ул. Ветлянской; ул. Бубнова от Московского шоссе до ул. Молодежной; ул. Солнечная от ул. XXII Партсъезда до ул. Ново-Вокзальной; Ташкентский переулок от пр. Карла Маркса до ул. Ставропольская и от пр. Юных Пионеров до ул. Енисейской; ул. Макаренко от ул. Литвинова до ул. Транзитной; ул. Стара-Загора от ул. Ташкентской до ул. Алма-Атинской; ул. Пугачевская от ул. Енисейской до ул. Победы; ул. Металлургическая от ул. Магистральной до ул. Товарной; ул. Свободы от ул. Елизарова до ул. Севастопольской; пр. Карла Маркса от Ракитовского шоссе до ул. Алма-Атинской; пр. Карла Маркса от ул. Алма-Атинской до ул. Ташкентской; пр. Карла Маркса от ул. Ташкентской до пр. Кирова; ул. Литвинова от ул. Макаренко до ул. Земеца; ул. Симферопольская от Красноглинского шоссе до ул. Крайней; ул. Парижской Коммуны от Красноглинского шоссе до ул. Академика Кузнецова; ул. Сергея Лазо от Вертолетной площадки до Волжского шоссе.

Необходимость ремонта указанных автомобильных дорог обусловлена высокой степенью износа существующего покрытия проезжей части, на котором в процессе эксплуатации возникли дефекты в виде колейности, просадки, трещин, выкрашивания асфальтобетона.

С целью приведения дорожного покрытия в нормативное состояние по данным автомобильным дорогам будут выполнены работы по фрезерованию проезжей части с последующей укладкой асфальтобетонной смеси типа Б марки I толщиной слоя 5 см. Также планируются работы по регулированию высотного положения люков инженерных коммуникаций.

В числе наиболее значимых — ул. Ново-Вокзальная и Новокуйбышевское шоссе. Инфраструктурно данные автомобильные дороги играют важную роль с точки зрения обеспечения транспортной доступности. Например, Новокуйбышевское шоссе является связующей частью транспортного сообщения Куйбышевского внутригородского района Самары и одной из дорог, по которой осуществляется южный проезд в город. А ул. Ново-Вокзальную соединяет ул. Победы в промышленных районах города с магистралями с наиболее интенсивной организацией движения — Московским шоссе и ул. Ново-Садовой.

Таким образом, ремонт ул. Ново-Вокзальной в дальнейшем обеспечит более комфортный трафик с выездом на вышеуказанные магистрали. Кроме того, они следуют в направлении "из города" к такому важному транспортному узлу, как международный аэропорт "Курумоч". Всего же по ул. Ново-Вокзальной планируется отремонтировать 62,5 тыс. кв. м покрытия, по Новокуйбышевскому шоссе — 12,5 тыс. кв. метров. Выполнение работ по ремонту данных участков автомобильных дорог повысит их пропускную способность.

Заказчиком проведения ремонта выступает департамент городского хозяйства и экологии Самары.

К ремонту подрядные организации приступят после заключения соответствующих муниципальных контрактов по итогам торгов, как только позволят погодные условия, сообщает сайт мэрии.