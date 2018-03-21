Опубликован список самарских дорог, которые отремонтируют "картами"

На территории Самары в 2018 г. ремонт автомобильных дорог "картами" свыше 100 погонных метров будет выполнен на общей площади около 800 тыс. кв. м, сообщает сайт горадминистрации.
Ремонт будет проведен в рамках приоритетного федерального проекта "Безопасные и качественные дороги" по программе развития транспортной инфраструктуры Самарско-Тольяттинской агломерации.
Обновить дорожное покрытие планируется на следующих улицах:
- ул. Подшипниковая от ул. Артиллерийской до ул. Лукачева;
- ул. Лукачева от ул. Ново-Садовой до ул. Революционной;
- ул. Стара-Загора от ул. Советской Армии до ул. Гастелло;
- 4-й проезд от ул. Гаражной до пр. Карла Маркса;
- ул. Лесная от Волжского пр. до ул. Полевой;
- ул. Гастелло от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой;
- пр. Карла Маркса от ул. Авроры до ул. Врубеля;
- пр. Карла Маркса от 3-го проезда до ул. Гагарина;
- ул. Буянова от пер. Гончарова до сквера им. Мичурина;
- ул. Никитинская от ул. Льва Толстого до ул. Ульяновской;
- ул. Чернореченская от ул. Киевской до ул. Клинической;
- Саратовский переулок от ул. Пугачевский тракт до ул. Хасановской;
- Новокуйбышевское шоссе от ул. Уральской до ул. Пугачевский тракт;
- ул. Энтузиастов от ул. Антонова-Овсеенко до пр. Карла Маркса;
- пр. Карла Маркса от ул. XXII Партсъезда до ул. Советской Армии;
- ул. Гаражный проезд от ул. Кабельной до Заводского шоссе;
- ул. Волгина от ул. М. Тореза до ул. Промышленности;
- ул. Ново-Вокзальная от ул. Ново-Садовой до ул. Вольской;
- ул. Губанова от Московского шоссе до ул. Солнечной;
- Заводское шоссе от пр. Кирова до ул. XXII Партсъезда;
- пр. Кирова от ул. Ветлянской до Кировского моста;
- ул. Кабельная от Заводское шоссе до ул. Ветлянской;
- ул. Бубнова от Московского шоссе до ул. Молодежной;
- ул. Солнечная от ул. XXII Партсъезда до ул. Ново-Вокзальной;
- Ташкентский переулок от пр. Карла Маркса до ул. Ставропольская и от пр. Юных Пионеров до ул. Енисейской;
- ул. Макаренко от ул. Литвинова до ул. Транзитной;
- ул. Стара-Загора от ул. Ташкентской до ул. Алма-Атинской;
- ул. Пугачевская от ул. Енисейской до ул. Победы;
- ул. Металлургическая от ул. Магистральной до ул. Товарной;
- ул. Свободы от ул. Елизарова до ул. Севастопольской;
- пр. Карла Маркса от Ракитовского шоссе до ул. Алма-Атинской;
- пр. Карла Маркса от ул. Алма-Атинской до ул. Ташкентской;
- пр. Карла Маркса от ул. Ташкентской до пр. Кирова;
- ул. Литвинова от ул. Макаренко до ул. Земеца;
- ул. Симферопольская от Красноглинского шоссе до ул. Крайней;
- ул. Парижской Коммуны от Красноглинского шоссе до ул. Академика Кузнецова;
- ул. Сергея Лазо от Вертолетной площадки до Волжского шоссе.
Необходимость ремонта указанных автомобильных дорог обусловлена высокой степенью износа существующего покрытия проезжей части, на котором в процессе эксплуатации возникли дефекты в виде колейности, просадки, трещин, выкрашивания асфальтобетона.
С целью приведения дорожного покрытия в нормативное состояние по данным автомобильным дорогам будут выполнены работы по фрезерованию проезжей части с последующей укладкой асфальтобетонной смеси типа Б марки I толщиной слоя 5 см. Также планируются работы по регулированию высотного положения люков инженерных коммуникаций.
В числе наиболее значимых — ул. Ново-Вокзальная и Новокуйбышевское шоссе. Инфраструктурно данные автомобильные дороги играют важную роль с точки зрения обеспечения транспортной доступности. Например, Новокуйбышевское шоссе является связующей частью транспортного сообщения Куйбышевского внутригородского района Самары и одной из дорог, по которой осуществляется южный проезд в город. А ул. Ново-Вокзальную соединяет ул. Победы в промышленных районах города с магистралями с наиболее интенсивной организацией движения — Московским шоссе и ул. Ново-Садовой.
Таким образом, ремонт ул. Ново-Вокзальной в дальнейшем обеспечит более комфортный трафик с выездом на вышеуказанные магистрали. Кроме того, они следуют в направлении "из города" к такому важному транспортному узлу, как международный аэропорт "Курумоч". Всего же по ул. Ново-Вокзальной планируется отремонтировать 62,5 тыс. кв. м покрытия, по Новокуйбышевскому шоссе — 12,5 тыс. кв. метров. Выполнение работ по ремонту данных участков автомобильных дорог повысит их пропускную способность.
Заказчиком проведения ремонта выступает департамент городского хозяйства и экологии Самары.
К ремонту подрядные организации приступят после заключения соответствующих муниципальных контрактов по итогам торгов, как только позволят погодные условия, сообщает сайт мэрии.
Последние комментарии
Красавцы. Доход 4,59 млрд, а прибыль аж 3,68 млн. Интересно, из каких средств эта компания будет обеспечивать гарантийное содержание этих дорог.
Поздравляю! Из Тольятти в Шлюзовой теперь не проехать!
Читать все это прекрасно а что это даст? А ровным счетом ничего, пробка которая была на земле будет на эстакаде ну и плюсом на том же месте на земле. Почему? Да потому что причина создания пробки не устраняется, т.е. сужение дороги перед постом ДПС и дальше через метров 100-200 сужение дороги над шлюзами. И если на посте ДПС можно расширить то над шлюзами этого сделать невозможно т.к. ширина проезжей части ограничивается с одной стороны зданием управления шлюзовыми камерами, а с другой железной дорогой. Плюс к этому выезд из города на М5 будет однорядный. И вот представьте что там будет (особенно в выходной). Вопрос: почему эстакаду не продлили за шлюзы? Тогда эти вопросы отпали бы.
Так там .Между путей трамвая. Плитка уже по плыла.У нас на ЛЕСНОЙ остановке.
А дальше больницы не только дорога, но и жизнь похоже заканчивается? 4 полосы в одну до Стара Загора будут сливаться. В районе рынка на Ташкентской /К.Маркса и так движение никакое, так туда с Московского предлагается увеличить транспортный поток. Зашибись модернизация.