На "iВолгу-2018" объявлен прием заявок для участников форума

Открылась регистрация участников на молодежный форум Приволжского Федерального округа "iВолга-2018", который в шестой раз пройдет в Самарской области на территории фестивальной поляны Мастрюковских озер.
В этом году форум состоится с 26 июля по 4 августа. Традиционно "iВолга" проходила в июне, но в этом году перенос на более позднее время связан с проведением в губернии игр чемпионата мира по футболу 2018 года.
Стать участником "iВолги" может любой желающий в возрасте от 18 до 30 лет. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте http://ivolgaforum.ru. Участниками форума смогут стать молодые люди, которые представили и зарегистрировали свой проект на официальном портале.
Традиционно "iВолга" объединит около двух тысяч ребят из всех регионов ПФО. В течение 10 дней с ними будут работать профессиональные эксперты, бизнес-тренеры, ученые, а также известные люди. Участникам предоставится возможность детально проработать свои проекты и побороться за грантовый фонд.
Подать заявку потенциальные участники могут до 21 мая.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.