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Молодежная политика Общество

На "iВолгу-2018" объявлен прием заявок для участников форума

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Открылась регистрация участников на молодежный форум Приволжского Федерального округа "iВолга-2018", который в шестой раз пройдет в Самарской области на территории фестивальной поляны Мастрюковских озер.

В этом году форум состоится с 26 июля по 4 августа. Традиционно "iВолга" проходила в июне, но в этом году перенос на более позднее время связан с проведением в губернии игр чемпионата мира по футболу 2018 года.

Стать участником "iВолги" может любой желающий в возрасте от 18 до 30 лет. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте http://ivolgaforum.ru. Участниками форума смогут стать молодые люди, которые представили и зарегистрировали свой проект на официальном портале.

Традиционно "iВолга" объединит около двух тысяч ребят из всех регионов ПФО. В течение 10 дней с ними будут работать профессиональные эксперты, бизнес-тренеры, ученые, а также известные люди. Участникам предоставится возможность детально проработать свои проекты и побороться за грантовый фонд.

Подать заявку потенциальные участники могут до 21 мая.

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Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 16:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

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