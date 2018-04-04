В Тольятти шедший в школу ребенок попал под колеса BMW

Утром 4 апреля в Тольятти произошло ДТП с участием 60-летнего водителя BMW 116, ехавшего по бульвару 50 лет Октября в Центральном районе, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в правоохранительных органах.

По предварительным данным, автомобилист сбил 15-летнего подростка на нерегулируемом пешеходном переходе. Ребенка госпитализировали с сотрясением головного мозга, переломами правой голени и правого предплечья. По факту ДТП ведется проверка. По данным ОГИБДД Тольятти водителя неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД: только с 4 апреля 2017 г. 10 раз за превышение скорости.