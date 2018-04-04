В Тольятти шедший в школу ребенок попал под колеса BMW

Утром 4 апреля в Тольятти произошло ДТП с участием 60-летнего водителя BMW 116, ехавшего по бульвару 50 лет Октября в Центральном районе, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в правоохранительных органах.
По предварительным данным, автомобилист сбил 15-летнего подростка на нерегулируемом пешеходном переходе.
Ребенка госпитализировали с сотрясением головного мозга, переломами правой голени и правого предплечья.
По факту ДТП ведется проверка.
По данным ОГИБДД Тольятти водителя неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД: только с 4 апреля 2017 г. 10 раз за превышение скорости.
Последние комментарии
Знаете какая самая маленькая деталь в машинах китайского производства? я знаю - это мозг водителя..... этот контингент который позарился на данного автопроизводителя уже сами по себе неадекватны лишь только потому, что зашли в автосалон и задумались о приобретении китайского авто.... не говоря уже о приобретении....
Какой мажорчик, это ведро с болтами стоит копейки, нива дороже.
Как там мажорчик,фэйс не пострадал?
Из-за халатности и безразличия водятела 2115, погиб парень,у которого вся жизнь была в впереди!!! Пусть живёт с этим всю свою оставшуюся скудную жизнь!!!
На самом деле виноваты не водители а дорожная служба которая дрочит а не убирает дороги ! На остоповках место снега устраивают болото из грязи правительство нас считают за свиней . отношение мерзкое к нам . кто голосует за нынешнее правительство не понимаю !