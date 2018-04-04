Из-за прорыва трубы с холодной водой дублер ул. Ново-Садовой превратился в бурную реку

Днем 4 апреля в СКС поступило сообщение об утечке холодной воды из трубопровода в районе дома № 303а по ул. Ново-Садовой. На место происшествия выехала аварийная бригада, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе компании.

Приехав, ремонтники выяснили, что вода вытекает из-под гаражей.

В СКС пояснили, что личности владельцев гаражей устанавливают представители администрации Октябрьского района, которых оповестили о случившемся.

Тем временем, из-под гаражей вода текла на ул. Ново-Садовую, залив проезжую часть дублера улицы. Под водой оказался участок трамвайных путей в районе "Современника". Ситуация с затоплением проезжей части самарцы живо обсуждали в соцсетях. Очевидцы выкладывали фотографии и видео, на которых видно, что проезжая часть дублера Ново-Садовоц напоминает бурную горную реку. Машины едут по бампер в воде. Трамвайные рельсы залиты.

Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс с пресс-службе СКС, чтобы остановить воду, их сотрудники отключили этот участок трубопровода. Но в компании уточнили, что продолжают подавать холодную воду потребителям.

Для откачки разлившейся воды привлекли насосную технику компании. Также специалистов инженерных сетей оповестили для проверки работы ливневок.