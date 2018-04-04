Из-за прорыва трубы с холодной водой дублер ул. Ново-Садовой превратился в бурную реку

Днем 4 апреля в СКС поступило сообщение об утечке холодной воды из трубопровода в районе дома № 303а по ул. Ново-Садовой. На место происшествия выехала аварийная бригада, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе компании.
Приехав, ремонтники выяснили, что вода вытекает из-под гаражей.
В СКС пояснили, что личности владельцев гаражей устанавливают представители администрации Октябрьского района, которых оповестили о случившемся.
Тем временем, из-под гаражей вода текла на ул. Ново-Садовую, залив проезжую часть дублера улицы. Под водой оказался участок трамвайных путей в районе "Современника". Ситуация с затоплением проезжей части самарцы живо обсуждали в соцсетях. Очевидцы выкладывали фотографии и видео, на которых видно, что проезжая часть дублера Ново-Садовоц напоминает бурную горную реку. Машины едут по бампер в воде. Трамвайные рельсы залиты.
Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс с пресс-службе СКС, чтобы остановить воду, их сотрудники отключили этот участок трубопровода. Но в компании уточнили, что продолжают подавать холодную воду потребителям.
Для откачки разлившейся воды привлекли насосную технику компании. Также специалистов инженерных сетей оповестили для проверки работы ливневок.
Последние комментарии
Я горд за город! Это как надо пахать не зная ни сна ни отдыха чтобы осилить эту кучу снега. Допустим что в городе на вывозе работало ежедневно по 100 КАМАЗОВ с утра до утра и делали по 10 рейсов в сутки, то эти КАМАЗЫ не глушили примерно 50 - 60 суток. Так держать господа чиновники !!!!!!!
Порыв произошёл ещё 19.01.2018, на 17:54 23.01.2018 тепла нет
Пацаны сами эту площадку делали. Ох у нас и власти. А потом визжат о роста наркомании и алкоголизма !
Будем посмотреть) Дело для Самары архиважное.
где её вернули?как не было воды так и нет