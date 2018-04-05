Ремонтные работы на водоводе на ул. Ново-Садовой в Самаре продолжаются

На ул. Ново-Садовой в Самаре на месте порыва водовода в настоящее время ведутся земляные работы на освобожденной территории.
Аварийная труба отключена от водоснабжения. Вода в соседние дома подается по аварийной схеме, сообщает samru.ru.
Напомним, вчера вода из треснувшей трубы залила проезжую часть дублера Ново-Садовой, что создало большую пробку для движения транспорта. Несколько автомобилей заглохли в образовавшейся "реке".
В течении всей ночи в Самаре продолжалась откачка воды с аварийного водовода. К этой работе были подключены коммунальные службы города и ТТУ. Кроме того, для обнаружения места утечки на 900 мм водоводе пришлось убрать шесть гаражей, стоявших над водоводом.
Большую трудность при демонтаже гаражей составило отсутствие какого-либо крепежа для автокрана. Пришлось приваривать на месте.
В двух гаражах из шести находились легковые авто. Владельцев автомобилей нашли. Одну машину хозяин вывел из гаража самостоятельно. Во второй не было аккумулятора, поэтому хозяину вытащить ее из гаража помогли работники СКС.
Во время замены куска поврежденного водовода жилые многоэтажки отключать от водоснабжения не будут.
Последние комментарии
Сегодня на крыше, ул. Киевская, 11 продолжаются восстановительные работы. С помощью автокрана спускают элементы демонтированного повреждённого участка кровли, уже доставили пиломатериалы для обустройства новой обрешётки. АО "ЖУК" восстановление планируют закончить до конца недели. Завтра планируется встреча главы г.о. Новокуйбышевск Сергея Маркова с представителями "Фонда капитального ремонта", на которой будет поднята, в том числе, и тема данного происшествия. Напомним, что капитальный ремонт кровли запланирован на 2019 год. Управляющая компания производит ремонтные работы только текущего характера.(источник: Новокуйбышевск официальный).
Я горд за город! Это как надо пахать не зная ни сна ни отдыха чтобы осилить эту кучу снега. Допустим что в городе на вывозе работало ежедневно по 100 КАМАЗОВ с утра до утра и делали по 10 рейсов в сутки, то эти КАМАЗЫ не глушили примерно 50 - 60 суток. Так держать господа чиновники !!!!!!!
Порыв произошёл ещё 19.01.2018, на 17:54 23.01.2018 тепла нет
Пацаны сами эту площадку делали. Ох у нас и власти. А потом визжат о роста наркомании и алкоголизма !
Будем посмотреть) Дело для Самары архиважное.