Ремонтные работы на водоводе на ул. Ново-Садовой в Самаре продолжаются

На ул. Ново-Садовой в Самаре на месте порыва водовода в настоящее время ведутся земляные работы на освобожденной территории.

Аварийная труба отключена от водоснабжения. Вода в соседние дома подается по аварийной схеме, сообщает samru.ru.

Напомним, вчера вода из треснувшей трубы залила проезжую часть дублера Ново-Садовой, что создало большую пробку для движения транспорта. Несколько автомобилей заглохли в образовавшейся "реке".

В течении всей ночи в Самаре продолжалась откачка воды с аварийного водовода. К этой работе были подключены коммунальные службы города и ТТУ. Кроме того, для обнаружения места утечки на 900 мм водоводе пришлось убрать шесть гаражей, стоявших над водоводом.

Большую трудность при демонтаже гаражей составило отсутствие какого-либо крепежа для автокрана. Пришлось приваривать на месте.

В двух гаражах из шести находились легковые авто. Владельцев автомобилей нашли. Одну машину хозяин вывел из гаража самостоятельно. Во второй не было аккумулятора, поэтому хозяину вытащить ее из гаража помогли работники СКС.

Во время замены куска поврежденного водовода жилые многоэтажки отключать от водоснабжения не будут.