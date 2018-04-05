Движение трамваев по ул. Ново-Садовой полностью восстановлено

В среду, 4 апреля, в связи с коммунальной аварий — прорывом водовода диаметром 900 мм в районе дома № 303 "а" по ул. Ново-Садовой и утечкой на проезжую часть дублера и трамвайные рельсы большого количества воды, в 17:30 было остановлено движение трамваев по ул. Ново-Садовой в оба направления, об этом сообщают в ТТУ.

В ходе устранения последствий случившегося аварийными бригадами принимались меры к откачке воды. И в 21:35 движением трамваев на ул. Ново-Садовой было восстановлено по направлению "из города", а в 22:08 и по направлению "в город", так как на этой ветке воды было больше.

По данным ТТУ, в четверг, 5 апреля, в 8:40 на том же участке в районе места аварии на ул. Ново-Садовой снова было остановлено движение трамваев в оба направления. На этот раз уже из-за повреждения питающего транспорт электрокабеля напряжением 600 вольт. После устранения аварии движение трамваев возобновилось в 9:46.

В ТТУ сообщают, что причины повреждения кабеля устанавливаются и пока не связывают случившееся с проведением ремонтных работ на водоводе.

Тем временем в пресс-службе СКС корреспонденту Волга Ньюс сообщили, что начало земляных работ на месте прорыва водовода затянулось из-за поиска хозяев частных гаражей, под которыми и произошла утечка. За ночь там было убрано пять гаражей. Причем последний убрали в 6:00. После чего появилась возможность начать земляные работы, которые сейчас продолжаются.