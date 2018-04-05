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Транспорт и связь Экономика и бизнес

МегаФон представил доступное кассовое решение

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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МегаФон делает процесс расчетов с покупателями более простым и запускает в продажу контрольно-кассовое оборудование в собственной рознице. Кассы будут доступны в салонах связи и интернет-магазине.

В состав нового решения МегаФона входит все необходимое, чтобы сразу начать работу в соответствии с новыми требованиями закона 54-ФЗ. Это онлайн-кассы для малого бизнеса от крупнейшего поставщика касс компании АТОЛ, фискальный накопитель, оплаченные услуги по передаче фискальных данных в налоговую инспекцию от оператора фискальных данных OFD.ru, а также SIM-карта и специальный тариф МегаФона для контрольно-кассовой техники за 100 рублей в месяц.

Для подключения и настройки онлайн-кассы требуется всего несколько действий. Их можно выполнить самостоятельно или с помощью инструкции, которая также содержится в комплекте. По вопросам работы с устройствами клиенты могут обратиться к партнеру МегаФона — компании "Про Сервис".

МегаФон предлагает самые оптимальные условия — стоимость комплексного решения зависит от модели кассы и составляет 16 990 или 19 990 рублей. При этом цена является фиксированной, никаких дополнительных расходов не потребуется. В целом экономия при покупке коробочного решения в отличие от приобретения каждой из составных частей по отдельности составляет около 20%. Кроме того, клиент сможет сократить свои затраты на покупку комплекта на 90–100% за счет налогового вычета до 18 тысяч рублей, который полагается предпринимателям при покупке онлайн-кассы.

"Весной прошлого года мы уже предложили клиентам решение, которое дает возможность передавать в режиме онлайн информацию с касс и терминалов оплат в Федеральную налоговую службу из любой точки России, — комментирует Павел Захаров, директор по маркетингу корпоративного бизнеса. — МегаФон видит перспективы рынка "умных" касс. К концу 2018 году, по прогнозу экспертов OFD.ru, количество новых подключений, достигнет 2,7 млн. Мы движемся дальше по пути формирования нового рынка розницы контрольно-кассовой техники и представляем полноценное коробочное кассовое решение. Мы отвечаем на вопрос, который возникает у предпринимателя в самом начале: "Где приобрести кассу?". Теперь стоять в очередях, искать поставщика оборудования не придется — кассы доступны в сети наших салонов связи и интернет-магазине".

"Совместное решение МегаФона, OFD.ru и "АТОЛ" позволяет получить необходимый комплекс услуг в режиме "одного окна" без необходимости посещения разных сайтов и инстанций. OFD.ru входит в ТОП-5 операторов фискальных данных, которые уже подключили 90% рынка. Летом 2018 года на рынке онлайн-касс ожидается ажиотаж. Во-первых, произойдет плановая замена фискальных накопителей у тех компаний, которые были обязаны перейти на онлайн-кассы в прошлом году. Во-вторых, С 1 июля в силу вступают требования закона 54-ФЗ. Пользоваться онлайн-кассами должны начать организации и индивидуальные предприниматели (при наличии у них наемных работников), которые используют специальный режим налогообложения ЕНВД, ПСН и работают в сфере торговли или общественного питания. Мы рекомендуем уже сейчас переходить на новые требования закона, чтобы избежать возможных очередей и штрафных санкций", — заявил директор OFD.ru Антон Румянцев.

"На данный момент в России зарегистрировано уже более 1,7 миллиона онлайн-касс, и ежедневно ФНС России фиксирует примерно 100 миллионов операций онлайн. К 1 июля на кассовые расчеты должны перейти малые предприятия розничной торговли и общепита с наемными сотрудниками в штате. Эти компании никогда ранее не использовали кассы в расчетах с покупателями. Поэтому очень важно, чтобы кассовое решение для таких компаний учитывало специфику их бизнеса и было максимально доступно для них. Доступно во всех смыслах: по стоимости, возможностям приобретения, простоте освоения, удобству использования и получению сервисной поддержки. Все эти требования в полной мере воплощены в комплексном решении, которое мы разработали совместно с партнерами и которое будет возможно приобрести в розничной сети МегаФона", — комментирует Оксана Колчина, коммерческий директор компании АТОЛ.

Подробнее о решении здесь.

В Самарской области кассы можно приобрести в торговых центрах Самары — ТЦ "Аврора", ТЦ "ВиваЛэнд", в офисах продаж и обслуживания компании по адресам: г. Самара, ул. Димитрова 95, ул. Мичурина 19в, ул. Фадеева 201, ул. Ново-Садовая 387, а также в интернет-магазине компании "МегаФон".

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