МегаФон представил доступное кассовое решение

МегаФон делает процесс расчетов с покупателями более простым и запускает в продажу контрольно-кассовое оборудование в собственной рознице. Кассы будут доступны в салонах связи и интернет-магазине.
В состав нового решения МегаФона входит все необходимое, чтобы сразу начать работу в соответствии с новыми требованиями закона 54-ФЗ. Это онлайн-кассы для малого бизнеса от крупнейшего поставщика касс компании АТОЛ, фискальный накопитель, оплаченные услуги по передаче фискальных данных в налоговую инспекцию от оператора фискальных данных OFD.ru, а также SIM-карта и специальный тариф МегаФона для контрольно-кассовой техники за 100 рублей в месяц.
Для подключения и настройки онлайн-кассы требуется всего несколько действий. Их можно выполнить самостоятельно или с помощью инструкции, которая также содержится в комплекте. По вопросам работы с устройствами клиенты могут обратиться к партнеру МегаФона — компании "Про Сервис".
МегаФон предлагает самые оптимальные условия — стоимость комплексного решения зависит от модели кассы и составляет 16 990 или 19 990 рублей. При этом цена является фиксированной, никаких дополнительных расходов не потребуется. В целом экономия при покупке коробочного решения в отличие от приобретения каждой из составных частей по отдельности составляет около 20%. Кроме того, клиент сможет сократить свои затраты на покупку комплекта на 90–100% за счет налогового вычета до 18 тысяч рублей, который полагается предпринимателям при покупке онлайн-кассы.
"Весной прошлого года мы уже предложили клиентам решение, которое дает возможность передавать в режиме онлайн информацию с касс и терминалов оплат в Федеральную налоговую службу из любой точки России, — комментирует Павел Захаров, директор по маркетингу корпоративного бизнеса. — МегаФон видит перспективы рынка "умных" касс. К концу 2018 году, по прогнозу экспертов OFD.ru, количество новых подключений, достигнет 2,7 млн. Мы движемся дальше по пути формирования нового рынка розницы контрольно-кассовой техники и представляем полноценное коробочное кассовое решение. Мы отвечаем на вопрос, который возникает у предпринимателя в самом начале: "Где приобрести кассу?". Теперь стоять в очередях, искать поставщика оборудования не придется — кассы доступны в сети наших салонов связи и интернет-магазине".
"Совместное решение МегаФона, OFD.ru и "АТОЛ" позволяет получить необходимый комплекс услуг в режиме "одного окна" без необходимости посещения разных сайтов и инстанций. OFD.ru входит в ТОП-5 операторов фискальных данных, которые уже подключили 90% рынка. Летом 2018 года на рынке онлайн-касс ожидается ажиотаж. Во-первых, произойдет плановая замена фискальных накопителей у тех компаний, которые были обязаны перейти на онлайн-кассы в прошлом году. Во-вторых, С 1 июля в силу вступают требования закона 54-ФЗ. Пользоваться онлайн-кассами должны начать организации и индивидуальные предприниматели (при наличии у них наемных работников), которые используют специальный режим налогообложения ЕНВД, ПСН и работают в сфере торговли или общественного питания. Мы рекомендуем уже сейчас переходить на новые требования закона, чтобы избежать возможных очередей и штрафных санкций", — заявил директор OFD.ru Антон Румянцев.
"На данный момент в России зарегистрировано уже более 1,7 миллиона онлайн-касс, и ежедневно ФНС России фиксирует примерно 100 миллионов операций онлайн. К 1 июля на кассовые расчеты должны перейти малые предприятия розничной торговли и общепита с наемными сотрудниками в штате. Эти компании никогда ранее не использовали кассы в расчетах с покупателями. Поэтому очень важно, чтобы кассовое решение для таких компаний учитывало специфику их бизнеса и было максимально доступно для них. Доступно во всех смыслах: по стоимости, возможностям приобретения, простоте освоения, удобству использования и получению сервисной поддержки. Все эти требования в полной мере воплощены в комплексном решении, которое мы разработали совместно с партнерами и которое будет возможно приобрести в розничной сети МегаФона", — комментирует Оксана Колчина, коммерческий директор компании АТОЛ.
Подробнее о решении здесь.
В Самарской области кассы можно приобрести в торговых центрах Самары — ТЦ "Аврора", ТЦ "ВиваЛэнд", в офисах продаж и обслуживания компании по адресам: г. Самара, ул. Димитрова 95, ул. Мичурина 19в, ул. Фадеева 201, ул. Ново-Садовая 387, а также в интернет-магазине компании "МегаФон".
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Последние комментарии
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.
Красавцы. Доход 4,59 млрд, а прибыль аж 3,68 млн. Интересно, из каких средств эта компания будет обеспечивать гарантийное содержание этих дорог.
А этот позор с тем, что у вокзала открыт только один вход, и на перронах стоят сотрудники, чья задача не пустить прибывших пассажиров в здание вокзала и загнать их в подземные переходы, он и во время чемпионата сохранится? И никто не боится взрыва в подземном переходе? Главное, чтобы не в здании вокзала?
Поздравляю! Из Тольятти в Шлюзовой теперь не проехать!
Читать все это прекрасно а что это даст? А ровным счетом ничего, пробка которая была на земле будет на эстакаде ну и плюсом на том же месте на земле. Почему? Да потому что причина создания пробки не устраняется, т.е. сужение дороги перед постом ДПС и дальше через метров 100-200 сужение дороги над шлюзами. И если на посте ДПС можно расширить то над шлюзами этого сделать невозможно т.к. ширина проезжей части ограничивается с одной стороны зданием управления шлюзовыми камерами, а с другой железной дорогой. Плюс к этому выезд из города на М5 будет однорядный. И вот представьте что там будет (особенно в выходной). Вопрос: почему эстакаду не продлили за шлюзы? Тогда эти вопросы отпали бы.