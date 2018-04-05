В СГЭУ откроется выставка "#ЛИЦАГОРОДА"

В пятницу, 6 апреля, в 11:30, в СГЭУ (ул. Советской Армии, 141) состоится открытие фотовыставки "#ЛИЦАГОРОДА".

Выставка стала итогом большого проекта, который победил на Всероссийском конкурсе молодежных проектов в номинации "Межнациональное и межрелигиозное взаимодействие".

В рамках проекта 30 молодых людей разных национальностей с помощью профессиональных гримеров, фотографов и ретушеров перевоплотились в представителей других национальностей. Результат работы оформили в виде фотовыставки, которую покажут в десятке учебных заведений Самары, а после разместят в Самарском Доме молодежи. Таким образом, выставку увидят более 30 тыс. студентов. Кроме того, фотографии появятся в интернете.

Фотовыставка "#ЛИЦАГОРОДА" пока не имеет аналогов в регионе. Идея ее заключается в том, что внутреннее содержание человека намного важнее формы. С помощью фотографий организаторы постараются показать, что внешность человека не главное, что объединяет всех людей значительно больше.

Проект реализуется за счет средств Федерального агентства по делам молодежи и при поддержке Самарского Дома молодежи.