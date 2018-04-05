Кубковый матч со "Спартаком" стал для "Крыльев" самым посещаемым в сезоне

Кубковый матч 1/4 финала Кубка России между "Крыльями Советов" и "Спартаком" стал самым посещаемым на "Металлурге" в этом сезоне.
Этот поединок собрал на трибунах 15 833 зрителя.
Футбольный клуб "Крылья Советов" благодарит всех болельщиков, которые поддерживали команду на "Металлурге" и приглашает любителей футбола на ближайшей игру 31-го тура первенства ФНЛ против "Спартака-2", которая состоится в субботу, 7 апреля и начнется в 15:00 по самарскому времени.
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Если поможет обыграть бывших, значит не зря пришёл. Остальных и без него можно победить. Полиция в помощь.
А каким боком шпроты к российской ФНЛ?
Самара с нетерпением ждёт оренбургских болельщиков на ответном матче.
Вот-реальное усиление, игрок молодой, забивной, за метр девяносто!
Ждём гостей из Оренбурга!