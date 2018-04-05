Дело на миллион: следствие подсчитало предполагаемый ущерб детсадам от чиновника департамента образования

В Самаре закончено следствие по делу о сборе "дани" с детских садов чиновником департамента образования города. Информацию подтвердили в пресс-службах СУ СК РФ по Самарской области и облпрокуратуры.
Как пояснила помощник прокурора Самарской области по связям со СМИ Наталья Цой, уголовное дело, изначально возбужденное в отношении двух чиновников департамента образования, было разделено на две части - в отношении каждого из фигурантов. По делу одного из них, Александра Антонова, уже подписано обвинительное заключение. В прокуратуре отмечают, что всего в деле Антонова 13 эпизодов мошенничества и получения взяток. В материалах фигурирует предполагаемая сумма "наживы" - около миллиона рублей.
По словам помощника руководителя СУ СК РФ по Самарской области Елены Шкаевой, в ближайшее время уголовное дело должно быть передано в суд на рассмотрение.
Дело в отношении второго фигуранта, Светланы Зелениной, пока не закончено в связи с болезнью подозреваемой.
Напомним, Зеленину и Антонова обвиняют в сборе "дани" с детских садов. По версии следствия, в октябре 2016 г. подозреваемые потребовали от заведующей детсадом №315 передавать им ежемесячно по 10 тыс. руб. за общее попустительство по службе.
При расследовании возбужденного представителями регионального СУ СК уголовного дела по ст. 290 УК РФ ("Получение взятки") вскрылись новые эпизоды.
Антонов и Зеленина занимали ранее должности консультантов отдела дошкольного образования департамента образования Самары, после возбуждения уголовного дела оба были уволены.
Последние комментарии
Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.
Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.
Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!
Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.
Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.