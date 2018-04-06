Театр драмы выпустил последний спектакль Вячеслава Гвоздкова

В Самарском театре драмы выпустили мелодраму "Старый дом", постановщиком которой считается Вячеслав Гвоздков, но значительную часть работы доделал Валерий .
Без ностальгии
Так случилось, что один из первых спектаклей Вячеслава Гвоздкова стал и последней его работой. Худрук Самарской драмы любил рассказывать о первом режиссерском успехе — "Старом доме" в Кирове, спектакле, после которого его приглашали главрежем в местный ТЮЗ. Популярную в 1970-х пьесу Алексея Казанцева он вдруг решил поставить в 2017-м. Говорил, что если правильно сделать, люди будут смотреть, как сериал. Выпустить не успел. Взявшись после смерти Гвоздкова за спектакль друга, Валерий Гришко признавался, что "Старый дом" по-хорошему нужно считать спектаклем его памяти — слишком много пришлось доделать самому.
На поворотном круге одна за другой — комнаты московской коммуналки. Крыловы, Глебовы, Рязаевы, Юлия Михайловна…
Пространство с колоннами в центре обозначает общий коридор, деревянный фронтон наверху скрывает чердак — тайный уголок влюбленных. Стены старого дома просвечивают дранкой. Декорации делал Станислав Бенедиктов, уже много лет главный художник московского РАМТа, тоже начинавший в Кировском ТЮЗе.
История в пьесе Казанцева рассказана драматичная. Даже, пожалуй, чересчур. Здесь и отцы-алкоголики, и тайные семьи, и роковые соблазнительницы, и разлученные "плохими" взрослыми юные влюбленные в центре. Ромео и Джульетта — вроде бы вечная тема, но все равно в этой версии многое "из того времени".
И дело здесь не в коммунальном быте, который, кстати, тоже у всех героев разный: семья Олега живет благополучно, семья его первой любви Саши хуже (отец-алкоголик — горе семье), а Юлия Михайловна — и вовсе особняком, в своих книгах. Быт советской коммуналки воссоздан не дотошно, но достоверно — буфет, тахта, стеллаж во всю стену, ширмы, таз, в который складывают грязную посуду… При этом спектакль нельзя назвать ностальгическим — никакой поэтизации 1960-х здесь нет, как и попыток создать аутентичную атмосферу. Даже музыки никакой, кроме специально написанной Василием Тонковидовым. Кажется, что так же относился к изображенному времени и автор.
Месть драматурга
Как ни крути, многое в этом сюжете могло случиться только в коммунальной квартире, где все видны как на ладони. Старшеклассники влюбились, родители против, семьи терпеть не могут друг друга — обычная история. Только вот каждый шаг детей здесь могут отследить если не родители, то уж противный сосед — точно. Рязаев — человек с полным отсутствием обаяния, достоверно сыгранный не привыкшим к таким ролям Владимиром Сапрыкиным — кажется, мог появиться только в те времена, когда еще можно было лезть в чужую жизнь от имени "всеобщего блага". Хотя подонков по убеждению хватает и сейчас, этот — особенный, умирающий тип уже и для Казанцева. Он же станет злым гением Олега в другой истории, с загадочной соседкой Юлией Михайловной (зрелая, но еще молодая женщина в исполнении Натальи Прокопенко).
Степень драматизма в этих обстоятельствах возрастает в разы. Остались бы влюбленные вместе, если бы не эти скандалы? Почему не воссоединились за кадром, когда покинули квартиру? Не выдержали давления — настолько, что даже после продолжали жить под ним? Минутное увлечение Олега убило настоящее чувство? В финале мы видим успешных в профессии, но в общем-то несчастных людей. У Олега (Владимир Морякин) так прямо на лице, в каждой складочке написано: "Все потеряно". Казанцев максимально сгущает эту несчастность и от души мстит всем, кто приложил к ней руку — Рязаев спивается, всеми забытый, родители 12 лет не видели детей, отец Саши успел допиться до смерти и т. д., и т. п. Отчетливо слышатся нравоучительные интонации.
Кажется, популярность пьесы в 1970-е была вызвана не только мелодраматическим сюжетом, но и посылом: "Так больше нельзя". И девочка Катя (Екатерина Конурина) в финале неслучайно читает на чердаке Цветаеву — обозначает наступление новых времен. В которые уже не могло случиться ничего подобного.
Очень простая история
Простую драматичную историю в Театре драмы рассказывают живо и таким же простым языком. В центре внимания — актерские работы, за всеми интересно смотреть, тем более, что типажи коммунальной квартиры — материал благодатный. За брутальным алкологиком Максимом Ферапонтовичем (Петр Жуйков), непонятно как уродившейся в своей семье настойчивой и честной девочкой Сашей (Наталья Ионова), интеллигентнейшим отцом Олега (Герман Загорский) и его чересчур деятельной мамой (Влада Филиппова), за превращением Рязаева из живчика в нервного моргающего старика — и не только.
В память о Вячеславе Гвоздкове в Театре драмы поставили приличную мелодраму с крепкими актерскими работами. Наверняка он был бы доволен. Но невозможно не радоваться, что многое в этой истории все еще кажется нам хорошо забытым прошлым.
Последние комментарии
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить
Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!
Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!