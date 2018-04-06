В Новокуйбышевске пропала 13-летняя девочка

В Новокуйбышевске полицейские разыскивают 13-летнюю Екатерину Долгих. 6 марта она ушла из дома и не вернулась, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Приметы пропавшей: на вид 17 лет, рост 170 см, славянской внешности, худощавого телосложения, лицо европейское овальное, лоб средний, брови дугообразные, прямые темно-русые волосы до плеч. Была одета в темно-синюю куртку с капюшоном, на капюшоне пышный темный мех, черные облегающие джинсы, черные полуботинки на шнурках.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетней, полиция просит сообщить об этом по телефонам: 8(84635) 6–27–20 (отдел уголовного розыска ОМВД России по Новокуйбышевску), 02, 102 или 89371773739 или 020 (102 с мобильного).
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Вы хоть сами читаете что написали ?
Под каким Оренбургом? Эта ваша Курская Васильевка в два раза ближе к Самаре, чем к Оренбургу. Или это специально, чтобы я среагировал на заголовок и пошел читать, каким образом самолет, летящий из Татарстана в Самару, занесло аж под Оренбург?
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То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей
Вот уж о чем бы никогда не подумала, так это о том, что беспомощный и беззащитный человек, к коим, несомненно, относятся инвалиды по зрению в том числе, сможет нанести вред не менее беззащитному животному, с помощью которого он имеет возможность передвигаться. Страшен и удивителен наш, людской, мир.