В Новокуйбышевске пропала 13-летняя девочка

В Новокуйбышевске полицейские разыскивают 13-летнюю Екатерину Долгих. 6 марта она ушла из дома и не вернулась, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Приметы пропавшей: на вид 17 лет, рост 170 см, славянской внешности, худощавого телосложения, лицо европейское овальное, лоб средний, брови дугообразные, прямые темно-русые волосы до плеч. Была одета в темно-синюю куртку с капюшоном, на капюшоне пышный темный мех, черные облегающие джинсы, черные полуботинки на шнурках.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетней, полиция просит сообщить об этом по телефонам: 8(84635) 6–27–20 (отдел уголовного розыска ОМВД России по Новокуйбышевску), 02, 102 или 89371773739 или 020 (102 с мобильного).