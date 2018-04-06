Полицейские проводят проверку по факту ДТП в центре Самары, из-за которого почти час стояли трамваи

В пятницу, 6 апреля, в Самаре произошло ДТП с участием 30-летнего водителя Lada, который примерно в 11:00 ехал по ул. Красноармейской и, разворачиваясь, столкнулся с попутной Toyota под управлением 24-летнего мужчины, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, по рассказам очевидца, после столкновения иномарка врезалась в ограждение проезжей части. Это ДТП стало причиной почти часового простоя трамваев в оба направления на ул. Красноармейской.

В областной полиции сообщают, что в аварии никто не пострадал, а автомобили получили механические повреждения. По факту случившегося ведется проверка.