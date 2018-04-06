Полицейские проводят проверку по факту ДТП в центре Самары, из-за которого почти час стояли трамваи

В пятницу, 6 апреля, в Самаре произошло ДТП с участием 30-летнего водителя Lada, который примерно в 11:00 ехал по ул. Красноармейской и, разворачиваясь, столкнулся с попутной Toyota под управлением 24-летнего мужчины, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Напомним, по рассказам очевидца, после столкновения иномарка врезалась в ограждение проезжей части. Это ДТП стало причиной почти часового простоя трамваев в оба направления на ул. Красноармейской.
В областной полиции сообщают, что в аварии никто не пострадал, а автомобили получили механические повреждения. По факту случившегося ведется проверка.
Последние комментарии
Знаете какая самая маленькая деталь в машинах китайского производства? я знаю - это мозг водителя..... этот контингент который позарился на данного автопроизводителя уже сами по себе неадекватны лишь только потому, что зашли в автосалон и задумались о приобретении китайского авто.... не говоря уже о приобретении....
Какой мажорчик, это ведро с болтами стоит копейки, нива дороже.
Как там мажорчик,фэйс не пострадал?
Из-за халатности и безразличия водятела 2115, погиб парень,у которого вся жизнь была в впереди!!! Пусть живёт с этим всю свою оставшуюся скудную жизнь!!!
На самом деле виноваты не водители а дорожная служба которая дрочит а не убирает дороги ! На остоповках место снега устраивают болото из грязи правительство нас считают за свиней . отношение мерзкое к нам . кто голосует за нынешнее правительство не понимаю !