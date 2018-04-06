В пос. Управленческий ночью вскрыли салон сотовой связи, украв телефоны на 3 млн рублей

В ночь на 2 апреля на ул. Сергея Лазо в пос. Управленческий в Самаре неизвестные вскрыли салон сотовой связи "Мегафон".

По данным источника в правоохранительных органах, преступники подняли рулонные жалюзи и повредили входную дверь. Их добычей стали 133 мобильника. Ущерб хозяева торговой точки оценили в 3,2 млн рублей. Уголовное дело возбудили по статье "Кража в особо крупном размере", подозреваемых пока нет.