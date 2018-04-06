Возле ТЦ "Парк Хаус" появилась третья в Самаре фигура волка Забиваки

В пятницу, 6 апреля, возле входа в ТЦ "Парк Хаус" в Самаре установили фигуру волка Забиваки — талисмана Чемпионата мира по футболу-2018. Об этом в соцсети сообщают организаторы ЧМ в областной столице.
"Третий Волчонок занял место под самарским солнцем)) Забивака встречает вас у Билетного центра, который совсем скоро откроется в нашем городе", — говорится в сообщении.
Напомним, две первые фигуры талисмана ЧМ установили около отелей на улицах Алексея Толстого и Ново-Садовой в конце марта. Всего таких скульптур в Самаре будет семь. Их установят на туристических маршрутах и на площади им. В. В. Куйбышева — площадке Фестиваля болельщиков FIFA.
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