Глава Волжского района встретился с жителями Рубежного

В четверг, 5 апреля, глава Волжского района Евгений Макридин провел встречу с жителями поселка Рубежное. Разговор шел о строительстве крематория, который планируют возвести на территории кладбища Рубежное.

Напомним, жители поселка выступают против строительства крематория. По их мнению, наличие такого объекта вблизи поселка ухудшит экологическую обстановку не только в Волжском, но и в Куйбышевском районе. Они предложили выбрать для строительства площадку, которая находится вдали от населенных пунктов.

Евгений Макридин выслушал все жалобы и пожелания местных жителей и сообщил, что этот вопрос еще будет детально рассматриваться.

"Нужно садиться за стол переговоров и отрабатывать каждый вопрос, находить совместные решения, — сказал глава Волжского района. — Также хочу сообщить, что на следующей неделе городская администрация совместно со всеми органами планирует провести встречу в Рубежном. Туда приглашают главу Куйбышевского района и представителей администрации Волжского района. Я тоже приму в ней участие".

Ранее с жителями Куйбышевского района встретилась глава Самары Елена Лапушкина. Они обсудили волнующие людей темы, в том числе — строительство крематория.

"Перед встречей я посетила место предполагаемого строительства объекта. Могу сказать однозначно, что проект требует детального рассмотрения. Мы соберем рабочую группу, в состав которой войдут представители регионального правительства, Роспотребнадзора, депутатского корпуса и руководство Волжского района. Решение будет приниматься коллегиально, с учетом мнений жителей", — сказала Елена Лапушкина.