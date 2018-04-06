Глава Волжского района встретился с жителями Рубежного

В четверг, 5 апреля, глава Волжского района Евгений Макридин провел встречу с жителями поселка Рубежное. Разговор шел о строительстве крематория, который планируют возвести на территории кладбища Рубежное.
Напомним, жители поселка выступают против строительства крематория. По их мнению, наличие такого объекта вблизи поселка ухудшит экологическую обстановку не только в Волжском, но и в Куйбышевском районе. Они предложили выбрать для строительства площадку, которая находится вдали от населенных пунктов.
Евгений Макридин выслушал все жалобы и пожелания местных жителей и сообщил, что этот вопрос еще будет детально рассматриваться.
"Нужно садиться за стол переговоров и отрабатывать каждый вопрос, находить совместные решения, — сказал глава Волжского района. — Также хочу сообщить, что на следующей неделе городская администрация совместно со всеми органами планирует провести встречу в Рубежном. Туда приглашают главу Куйбышевского района и представителей администрации Волжского района. Я тоже приму в ней участие".
Ранее с жителями Куйбышевского района встретилась глава Самары Елена Лапушкина. Они обсудили волнующие людей темы, в том числе — строительство крематория.
"Перед встречей я посетила место предполагаемого строительства объекта. Могу сказать однозначно, что проект требует детального рассмотрения. Мы соберем рабочую группу, в состав которой войдут представители регионального правительства, Роспотребнадзора, депутатского корпуса и руководство Волжского района. Решение будет приниматься коллегиально, с учетом мнений жителей", — сказала Елена Лапушкина.
Последние комментарии
почему в документе не было строки убрать совсем? ни к чему там ЭТО!!!!!!
А не может УФАС как-то ограничить эту торговлю? Который года к ночи 31 декабря и половина завезенных в город елок не раскупается. Зачем зазря губить леса? Местным властям -то наплевать, им главное собрать с кавказских торговцев побольше бабла себе в карман. Может экологи проснутся.
Вот этого человека можно назначить, четко знает что нужно делать, с кого спрашивать. На сколько известно он кроме огромного стажа в МВД еще и армию прошел. Думаю из всех кандидатов он для города наиболее подходящий, так как остальные это бизнесмены, рвущиеся ко власти и готовые использовать ее для собственного обогащения, или пиарщики своей персоны, которые реально вряд ли справятся с городом - миллионником!
Из 741 квартиры, которые нужно было приобрести на переселения граждан из аварийного жилья, приобрели 502 квартиры. Оставшиеся 239 квартир передадут ДУИ г.о.Самара до 8 декабря 2017 года. Вопрос: "Почему нас не переселяют в 502 квартиры, которые уже в муниципальной собственности?" Наш дом признан аварийным в 2010 году. Наш дом включен в государственную программу Самарской области"Развитие жилищного строительства в Самарской области" до 2020 года. В феврале 2015 году мы посмотрели квартиру , которую нам предложил ДУИ г.о.Самара. Квартира нам понравилась и мы дали свое согласие - написали заявление на переселение в нее. На переселение по "договору мены". ЭТО БЫЛО В 2015 ГОДУ!!! ЧЕРЕЗ ТРИ МЕСЯЦА БУДЕТ ТРИ ГОДА КАК МЫ НАПИСАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ, ЧТО МЫ СОГЛАСНЫ НА ТУ КВАРТИРУ, КОТОРУЮ НАМ ПРЕДЛОЖИЛ ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРЫ. Оказалось, что передача квартиры по "ДОГОВОРУ МЕНЫ" - это незаконная сделка, когда речь идет об аварийном жилье. НОТАРИУС отказывается регистрировать такую сделку! Передать квартиру можно только по "СОГЛАШЕНИЮ". Это ст.32 ЖК РФ. Подразумевает еще и выкуп земли под аварийным домом в муниципальную собственность. Департамент управления имуществом г.о.Самара три года судится с нотариусом. Нотариус выигрывает все суды. А люди вынужденны жить на съемном жилье. И платить за обе квартиры. Так как проживать в аварийном доме стало невозможно. В нем нет воды, газа отопления. Есть в нем мародеры, БОМЖы и риск обрушения.
Стесняюсь спросить - а до этого кто был?