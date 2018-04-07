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ВК "Нова" уступил "Белогорью" - 1:3

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 6 апреля, в Самаре состоялся второй матч серии за 5-8 места суперлиги между волейбольной "Новой" с "Белогорьем". Самарцы уступили белгородцам 1:3, сообщает пресс-служба клуба.

Фото: предоставлено ВК "Нова"

Начало стартовой партии получилось равным, команды обменялись атаками — 3:3. После того как дважды Шкулявичус и Бирюков забили свои мячи — 6:3, Косарев взял тайм-аут. "Белогорье" подтянулось. И все же в лидерах на первый технический перерыв ушла "Нова", после того как Бирюков "зачехлил" Грозера — 8:6.

Волжане удачно действовала у сетки, гости мощно подвали. Три эйса белгородцев позволили им выйти вперед — 16:15. "Нова" ответила результативными атаками Бирюкова, а после эйса Бусела хозяева вернули преимущество — 19:17. Шкулявичус сделал счет — 21:18. Косарев отреагировал вторым тайм-аутом, после чего последовал эйс от Свентицкиса — 22:18. Грозер вернул свою команду в игру — 22:23. А после ошибок на подачах, волжане и вовсе потеряли лидерство — 25:26. В концовке Бирюков заработал два очка подряд — в атаке и эйсом — 27:26. Козицин закрыв Грозера, принес "Нове" успех в первой партии — 28:26.

Начало второго сета удачней сложилось для Белгорода — 5:2. У "Новы" последовала замена связующего — вместо Свентицкиса вышел Жлоба. "Нова" организовала погоню — 5:6, но "Белогорье" вернуло свое преимущество — 8:6. Первый темп от Мусэрского — 14:11. И вновь волжане сократили отставание — 15:16. А после того как Съемщиков заблокировал первый темп Сафонова на табло загорелся равный счет — 17:17. Эйс Бусела и атака Шкулявичус и уже впереди "Нова" — 21:17. У Белгорода вместо Порошина на площадку вышел Гранкин. Блок гостей полностью закрыл Шкулявичуса — 20:21. В концовке Воронков не пробился через руки Грозера — 23:24, а вот сам немецкий легионеров своего шанса не упустил — 25:23.

На третью партию снова вышел Свентицкис, у "Белогорья" остался Гранкин. Его подачи и создали для "Новы" проблемы — 7:1. После этого весь сет "Нова" пыталась достать соперника, а белгородцы свое преимущество сохранить. У последних это получилось лучше. Используя на полную мощь своих центральных, гости так и не дали волжанам вернуться в игру — 16:9, 20:16 и 25:19.

В четвертой партии Белгород прибавил на подаче и благодаря трем эйсам на первый технический перерыв ушел в лидерах — 8:4. В середине сета "Нова" ликвидировала отрыв — 11:12, но два подряд аута Воронкова вновь вывели гостей вперед — 16:11. Эйсы Скримова вернули интригу в партию — 18:20. Свентицкис удачно сыграл у сетки и сократил отставание до минимума — 21:22. Как не старалась "Нова" в этот вечер, но аргументов против первого темпа "Белогорья" так и не нашла. Две атаки Ханипова стали определяющими в этом сете. Сначала белгородский блокирующий сделал счет 23:21, а затем и принес победу своей команде — 25:23 и 3:1 по партиям.

Константин Брянский, главный тренер ВК "Нова": "В третьей партии на подачах Гранкина провалились на приеме. Смогли собраться только в четвертом сете. Где-то не было уверенности в собственных действиях, где-то не было "куража", который был в Белгороде, где-то придавила ответственность, что нам нужно закончить серию дома. К сожалению, не все игроки показали сегодня хорошую игру. Будем биться в Белгороде".

 

Сергей Тетюхин, капитан ВК "Белогорье": "Я очень рад, что в завершении своей карьеры смог сыграть в Самаре. Я здесь раньше никогда не бывал, но у меня здесь очень много друзей. Очень рад, что в России подравнялся уровень чемпионата, все команды борются одинаково за любые места. Рад, что в Белгороде теперь состоится третий матч. Стимул есть всегда и в любой игре. Сказать игрокам, что мы играем без результата — такого в моей жизни никогда не было и надеюсь, что теперь уже и не будет".

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