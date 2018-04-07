Спасатели эвакуировали из Рождествено пенсионерку и молодую девушку, которым требовалась помощь медиков

В субботу, 7 апреля, спасатели Центральной спасательной станции эвакуировали из больницы с. Рождествено 90-летнюю женщину с ожогами тела (более 50%), сообщает ПСС Самарской области.

В 11:20 от спасательной станции на правый берег отошло судно на воздушной подушке "Нептун" с четырьмя спасателями на борту. В 12:08 пострадавшую женщину на носилках передали врачам скорой помощи для дальнейшей госпитализации в городскую больницу.

Во время проведения эвакуации женщины на пульт оперативного дежурного снова поступил вызов от фельдшера больницы в Рождествено. На этот раз помощь в эвакуации на левый берег с последующей госпитализацией потребовалась 19-летней девушке. Врачи местной больницы поставили диагноз — аденовирусная инфекция. В 12:06 спасатели на СВП "Нептун" отправились на правый берег. В 12:55 девушку передали врачам скорой медицинской помощи.