Спасатели эвакуировали из Рождествено пенсионерку и молодую девушку, которым требовалась помощь медиков

В субботу, 7 апреля, спасатели Центральной спасательной станции эвакуировали из больницы с. Рождествено 90-летнюю женщину с ожогами тела (более 50%), сообщает ПСС Самарской области.
В 11:20 от спасательной станции на правый берег отошло судно на воздушной подушке "Нептун" с четырьмя спасателями на борту. В 12:08 пострадавшую женщину на носилках передали врачам скорой помощи для дальнейшей госпитализации в городскую больницу.
Во время проведения эвакуации женщины на пульт оперативного дежурного снова поступил вызов от фельдшера больницы в Рождествено. На этот раз помощь в эвакуации на левый берег с последующей госпитализацией потребовалась 19-летней девушке. Врачи местной больницы поставили диагноз — аденовирусная инфекция. В 12:06 спасатели на СВП "Нептун" отправились на правый берег. В 12:55 девушку передали врачам скорой медицинской помощи.
Последние комментарии
Вы хоть сами читаете что написали ?
Под каким Оренбургом? Эта ваша Курская Васильевка в два раза ближе к Самаре, чем к Оренбургу. Или это специально, чтобы я среагировал на заголовок и пошел читать, каким образом самолет, летящий из Татарстана в Самару, занесло аж под Оренбург?
Халатность?
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей
Вот уж о чем бы никогда не подумала, так это о том, что беспомощный и беззащитный человек, к коим, несомненно, относятся инвалиды по зрению в том числе, сможет нанести вред не менее беззащитному животному, с помощью которого он имеет возможность передвигаться. Страшен и удивителен наш, людской, мир.