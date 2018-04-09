В начальных классах школы села Георгиевка занимаются робототехникой

В школе села Георгиевка развитию познавательной активности детей уделяется огромное внимание на протяжении всех лет учебы — с детского сада и до выпускного класса.
В дошкольном возрасте познавательное развитие во многом зависит от созданной развивающей среды. Для этого в Георгиевском детском саду используется каждый уголок, вплоть до лестничных пролетов. "Сказочный переполох", "Увлекательное путешествие колобка", "Ребенок в мире профессий", "Улица без опасностей" — все проекты предметно-пространственной среды интерактивные. Знакомясь с ними, дети играют. Эти игры, работа на метеоплощадке, на огороде выливаются в первые успешные научно-практические работы. Так, в этом году на окружном конкурсе воспитанник с проектом "Откуда в хлебе дырочки?" занял второе место.
Третий год Георгиевская школа осуществляет апробацию компетентностно-контекстной модели обучения и воспитания, которая серьезно стимулирует познавательное развитие школьников. С начальных классов с детьми занимаются робототехникой. В рамках сотрудничества школы с Самарским госуниверситетом и Поволжской социально-педагогической академией учащиеся старших классов под руководством научных сотрудников вузов выполняют научно-практические работы.
Последние комментарии
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)