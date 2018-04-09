В начальных классах школы села Георгиевка занимаются робототехникой

В школе села Георгиевка развитию познавательной активности детей уделяется огромное внимание на протяжении всех лет учебы — с детского сада и до выпускного класса.

В дошкольном возрасте познавательное развитие во многом зависит от созданной развивающей среды. Для этого в Георгиевском детском саду используется каждый уголок, вплоть до лестничных пролетов. "Сказочный переполох", "Увлекательное путешествие колобка", "Ребенок в мире профессий", "Улица без опасностей" — все проекты предметно-пространственной среды интерактивные. Знакомясь с ними, дети играют. Эти игры, работа на метеоплощадке, на огороде выливаются в первые успешные научно-практические работы. Так, в этом году на окружном конкурсе воспитанник с проектом "Откуда в хлебе дырочки?" занял второе место.

Третий год Георгиевская школа осуществляет апробацию компетентностно-контекстной модели обучения и воспитания, которая серьезно стимулирует познавательное развитие школьников. С начальных классов с детьми занимаются робототехникой. В рамках сотрудничества школы с Самарским госуниверситетом и Поволжской социально-педагогической академией учащиеся старших классов под руководством научных сотрудников вузов выполняют научно-практические работы.