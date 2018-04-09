Домашкинская ДШИ занимается развитием творческих способностей детей

Развитием творческих способностей детей, что напрямую связано с активизацией познавательной деятельности, успешно занимается Домашкинская ДШИ.

Детская школа искусств структурное подразделение ГБОУ СОШ села Домашка представляет собой сплоченный дружный коллектив учащихся и педагогов, который обладает огромным творческим потенциалом. Здесь почти в 50 объединениях обучаются 360 детей из нескольких сел Кинельского района.

Школа по праву гордится своими творческими коллективами музыкального, хореографического и художественного отделений. Это ансамбль танца "Сувенир", вокальная группа "Подснежник", хореографический коллектив "Формула счастья", детский хор "Звонкая капель", театр "Карусель", ансамбль ложкарей "Перезвон", фольклорный вокальный ансамбль "Забава", студии изобразительного искусства "Радуга" и "Палитра". Воспитанники этих коллективов ежегодно становятся призерами областных, всероссийских и международных конкурсов детского творчества.

Активная, профессиональная работа педагогов ДШИ дает учащимся главный стимул для всестороннего познавательного процесса.

Ежегодно воспитанники становятся победителями конкурса "Одаренные и талантливые дети муниципального района Кинельский". Трое учащихся ДШИ получили путевки во Всероссийский детский лагерь "Артек". Школа искусств старается дать возможность каждому ребенку проявить себя, почувствовать успех и значимость своего дела. Огромное внимание в школе уделяется внеурочной работе с учащимися. Традиционными стали в школе вечера "Посвящение в первоклассники", праздник "Золотой осени", новогодние вечера, фольклорные вечерки, музыкальные гостиные, праздничные концерты в Доме культуры, совместные поездки в театры города Самары, встреча с выпускниками ДШИ, дни здоровья. Совместные творческие дела, поездки, выступления объединяют детей, развивают их познавательный интерес, усиливают желание дальнейшего развития.