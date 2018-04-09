Домашкинская ДШИ занимается развитием творческих способностей детей

Развитием творческих способностей детей, что напрямую связано с активизацией познавательной деятельности, успешно занимается Домашкинская ДШИ.
Детская школа искусств структурное подразделение ГБОУ СОШ села Домашка представляет собой сплоченный дружный коллектив учащихся и педагогов, который обладает огромным творческим потенциалом. Здесь почти в 50 объединениях обучаются 360 детей из нескольких сел Кинельского района.
Школа по праву гордится своими творческими коллективами музыкального, хореографического и художественного отделений. Это ансамбль танца "Сувенир", вокальная группа "Подснежник", хореографический коллектив "Формула счастья", детский хор "Звонкая капель", театр "Карусель", ансамбль ложкарей "Перезвон", фольклорный вокальный ансамбль "Забава", студии изобразительного искусства "Радуга" и "Палитра". Воспитанники этих коллективов ежегодно становятся призерами областных, всероссийских и международных конкурсов детского творчества.
Активная, профессиональная работа педагогов ДШИ дает учащимся главный стимул для всестороннего познавательного процесса.
Ежегодно воспитанники становятся победителями конкурса "Одаренные и талантливые дети муниципального района Кинельский". Трое учащихся ДШИ получили путевки во Всероссийский детский лагерь "Артек". Школа искусств старается дать возможность каждому ребенку проявить себя, почувствовать успех и значимость своего дела. Огромное внимание в школе уделяется внеурочной работе с учащимися. Традиционными стали в школе вечера "Посвящение в первоклассники", праздник "Золотой осени", новогодние вечера, фольклорные вечерки, музыкальные гостиные, праздничные концерты в Доме культуры, совместные поездки в театры города Самары, встреча с выпускниками ДШИ, дни здоровья. Совместные творческие дела, поездки, выступления объединяют детей, развивают их познавательный интерес, усиливают желание дальнейшего развития.
Последние комментарии
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)