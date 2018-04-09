Гендиректор Нефтегорского ГПЗ задержан в момент получения коммерческого подкупа

Гендиректор АО "Нефтегорский ГПЗ" Камиль Шишканов задержан в момент получения коммерческого подкупа в особо крупном размере, вместе с ним СОБР "принял" посредника — бизнес-партнера его сына Павла Шишканова, пишет "Самарское обозрение".

Нефтегорский ГПЗ, в настоящее время входящий в структуру НК "Роснефть", ранее был составной частью холдинга "ЮКОС" Михаила Ходорковского. После банкротства "ЮКОСа" основная часть его активов — и в том числе ГПЗ — перешла под контроль "Роснефти". Весной 2014 г. "Роснефть" приобрела и холдинг "САНОРС" Игоря Соглаева, технологически связанный с Отрадненским и Нефтегорским ГПЗ (они являлись крупными поставщиками сырья для работы Новокуйбышевского нефтехимического холдинга).

С января 2014 г. нефтегорское предприятие возглавляет выпускник СамГТУ, член самарской Лиги любителей бильярда Камиль Шишканов. Карьера Шишканова началась с должности оператора нефтегазодобывающего управления (НГДУ) "Чапаевскнефть" АО "Самаранефтегаз". В 2011 г. он стал заместителем главного инженера "СНГ". В марте 2013 г. Шишканова перевели в Москву на место главного специалиста департамента нефтегазодобычи управления по добыче газа и конденсата НК "Роснефть". Затем он возглавил Нефтегорский ГПЗ.

Как пишет издание, в середине марта 2018 г. Шишканова задержали в момент получения коммерческого подкупа в сумме 5 млн рублей. Задержание было осуществлено полицией с привлечением СОБР Росгвардии.

Шишканов в этот момент находился в автомобиле Nissan X-Trail, припаркованном рядом с домом № 41 на ул. Тушинской. Посредником в передаче выступал 38-летний Антон Неклеенко, соучредитель ООО "Развитие" (оптовая торговля топливом) и ООО "ССВ" (строительство). Неклеенко принадлежит доля в фирме "СКА-Союз" (оптовая торговля бытовой электротехникой), вторым учредителем которой значится сын Камиля Шишканова — Павел Шишканов.

Взяткодателем стал руководитель мало кому известной фирмы "СМП Волга" Денис Ведьманов. Между Нефтегорским ГПЗ и "СМП Волга" заключался некий контракт на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ общей стоимостью 98,2 млн рублей. Ранее — в 2016–2017 годах — Шишканов уже будто бы получил от Ведьманова первую часть отката в сумме 6,5 млн рублей. Здесь посредниками выступали тот же Неклеенко и некто Чех С. А. 1971 года рождения. Не исключено, что речь идет о гендиректоре ЗАО "Рост" Семене Чехе.

Оба посредника сейчас тоже привлечены к уголовной ответственности. В отношении Камиля Шишканова возбуждено уголовное дело по статье "Коммерческий подкуп в особо крупном размере". Топ-менеджеру Нефтегорского ГПЗ угрожает до 12 лет колонии и крупный штраф.