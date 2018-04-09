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Олимпийские Спорт

В Самаре открылась спортивная школа прыжков на батуте "Акробат-Самара"

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре (пр.Масленникова, 4) открылась спортивная школа прыжков на батуте "Акробат-Самара". Проект реализуется с целью популяризации этого олимпийского вида спорта и подготовки спортсменов.

Школа является продолжателем традиций знаменитой "Школы Виталия Гройсмана" СДЮСШОР № 7 "Акробат" г. о. Тольятти. Руководитель школы — Доладов Константин, вице-президент федерации прыжков на батуте Самарской области.

Костяк тренерского коллектива — профессиональные тренеры по прыжкам на батуте и спортивной гимнастике. Старший тренер спортивной школы "Акробат-Самара" — воспитанница СДЮСШОР № 7 "Акробат", мастер спорта по прыжкам на батуте, тренер высшей категории Егорова Ольга.

В команде спортивной школы "Акробат-Самара" работает российская гимнастка, чемпионка мира в командном первенстве, абсолютная чемпионка Европы, Дементьева Анна.

В настоящий момент школа располагает 9 профессиональными батутами, двойным минитрампом, акробатической дорожкой иностранного и отечественного производств, прочими спортивными снарядами (шведские стенки, канаты, разминочные маты и т. п.), необходимыми для подготовки юных спортсменов до уровня мастера спорта.

В школе уже проходят подготовку более 100 юных спортсменов, 30 из которых уже активно принимают участие в соревнованиях как регионального, так и всероссийского уровня, принося в копилку школы награды различного уровня.

Программа подготовки состоит из правильно выстроенного тренировочного процесса, основанного на регулярных методических тренировках как на батутах и минитрампе, так и на акробатической дорожке и прочих спортивных снарядах.

Стоимость занятий определяется исходя из принадлежности ребенка к определенной группе спортивной подготовки: начальная, спортивно-тренировочная или спортивная.

Спортивная группа занимается бесплатно. Для того, чтобы быть зачисленным в группу, необходимо выполнить нормативы, предусмотренные школой и получить звание.

Пробное и бесплатное занятие проводится по субботам в 17.00, сообщает министерство спорта Самарской области.

Гид потребителя

Последние комментарии

Pэн Иванов 16 декабря 2017 08:58 В Тольятти состоятся VII всероссийские соревнования по каратэ "Кубок Дружбы"

Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия

Franki Tignes 12 декабря 2017 05:19 В Самаре будет построен крытый каток для конькобежного спорта

И где это всё?????!!?????

Антон Овчинников 04 декабря 2014 08:09 В губернии появилась областная Федерация керлинга

детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны

Michael Fedorov 15 октября 2014 09:41 Самарский ходок Юрий Андронов попался на допинге

Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!

Иванов Александр 21 мая 2014 18:09 Анастасия Павлюченкова покидает турнир в Штутгарте

И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.

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