В Самаре открылась спортивная школа прыжков на батуте "Акробат-Самара"

В Самаре (пр.Масленникова, 4) открылась спортивная школа прыжков на батуте "Акробат-Самара". Проект реализуется с целью популяризации этого олимпийского вида спорта и подготовки спортсменов.
Школа является продолжателем традиций знаменитой "Школы Виталия Гройсмана" СДЮСШОР № 7 "Акробат" г. о. Тольятти. Руководитель школы — Доладов Константин, вице-президент федерации прыжков на батуте Самарской области.
Костяк тренерского коллектива — профессиональные тренеры по прыжкам на батуте и спортивной гимнастике. Старший тренер спортивной школы "Акробат-Самара" — воспитанница СДЮСШОР № 7 "Акробат", мастер спорта по прыжкам на батуте, тренер высшей категории Егорова Ольга.
В команде спортивной школы "Акробат-Самара" работает российская гимнастка, чемпионка мира в командном первенстве, абсолютная чемпионка Европы, Дементьева Анна.
В настоящий момент школа располагает 9 профессиональными батутами, двойным минитрампом, акробатической дорожкой иностранного и отечественного производств, прочими спортивными снарядами (шведские стенки, канаты, разминочные маты и т. п.), необходимыми для подготовки юных спортсменов до уровня мастера спорта.
В школе уже проходят подготовку более 100 юных спортсменов, 30 из которых уже активно принимают участие в соревнованиях как регионального, так и всероссийского уровня, принося в копилку школы награды различного уровня.
Программа подготовки состоит из правильно выстроенного тренировочного процесса, основанного на регулярных методических тренировках как на батутах и минитрампе, так и на акробатической дорожке и прочих спортивных снарядах.
Стоимость занятий определяется исходя из принадлежности ребенка к определенной группе спортивной подготовки: начальная, спортивно-тренировочная или спортивная.
Спортивная группа занимается бесплатно. Для того, чтобы быть зачисленным в группу, необходимо выполнить нормативы, предусмотренные школой и получить звание.
Пробное и бесплатное занятие проводится по субботам в 17.00, сообщает министерство спорта Самарской области.
Последние комментарии
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.