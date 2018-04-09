В Самаре открылась спортивная школа прыжков на батуте "Акробат-Самара"

В Самаре (пр.Масленникова, 4) открылась спортивная школа прыжков на батуте "Акробат-Самара". Проект реализуется с целью популяризации этого олимпийского вида спорта и подготовки спортсменов.

Школа является продолжателем традиций знаменитой "Школы Виталия Гройсмана" СДЮСШОР № 7 "Акробат" г. о. Тольятти. Руководитель школы — Доладов Константин, вице-президент федерации прыжков на батуте Самарской области.

Костяк тренерского коллектива — профессиональные тренеры по прыжкам на батуте и спортивной гимнастике. Старший тренер спортивной школы "Акробат-Самара" — воспитанница СДЮСШОР № 7 "Акробат", мастер спорта по прыжкам на батуте, тренер высшей категории Егорова Ольга.

В команде спортивной школы "Акробат-Самара" работает российская гимнастка, чемпионка мира в командном первенстве, абсолютная чемпионка Европы, Дементьева Анна.

В настоящий момент школа располагает 9 профессиональными батутами, двойным минитрампом, акробатической дорожкой иностранного и отечественного производств, прочими спортивными снарядами (шведские стенки, канаты, разминочные маты и т. п.), необходимыми для подготовки юных спортсменов до уровня мастера спорта.

В школе уже проходят подготовку более 100 юных спортсменов, 30 из которых уже активно принимают участие в соревнованиях как регионального, так и всероссийского уровня, принося в копилку школы награды различного уровня.

Программа подготовки состоит из правильно выстроенного тренировочного процесса, основанного на регулярных методических тренировках как на батутах и минитрампе, так и на акробатической дорожке и прочих спортивных снарядах.

Стоимость занятий определяется исходя из принадлежности ребенка к определенной группе спортивной подготовки: начальная, спортивно-тренировочная или спортивная.

Спортивная группа занимается бесплатно. Для того, чтобы быть зачисленным в группу, необходимо выполнить нормативы, предусмотренные школой и получить звание.



Пробное и бесплатное занятие проводится по субботам в 17.00, сообщает министерство спорта Самарской области.