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Транспорт и связь Экономика и бизнес

До конца апреля на некоторых улицах Самары ограничат движение большегрузов

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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До конца апреля на некоторых улицах Самары ограничат движение большегрузов, сообщает сайт городской администрации.

Отмечается, что ограничения вводятся в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечения безопасности дорожного движения, и в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог в период с неблагоприятными природно-климатическими условиями.

До конца апреля временно ограничивается движение транспортных средств, имеющих осевую нагрузку на каждую ось более 7 т, на следующих участках автомобильных дорог:

  • ул. Теневая;
  • ул. Восточная (пос. Береза);
  • 4 квартал (пос. Береза);
  • ул. Магистральная;
  • ул. Гаражная (пос. Винтай);
  • пр. Кирова;
  • Южное шоссе;
  • ул. Уральская;
  • автомобильная дорога на асфальтобетонный завод в пос. Козелки;
  • Кряжское шоссе;
  • Новокуйбышевское шоссе;
  • Аэропортовское шоссе;
  • Стромиловское шоссе;
  • ул. Белорусская;
  • автомобильная дорога от ПГТ завод "Стройкерамика".

Кроме того, движение по этим участкам будет ограничено с 00:00 20 мая до 23:00 31 августа. Ограничение коснется "тяжеловесных транспортных средств, нагрузка на ось которых превышает установленные значения на территории РФ, при средних значениях дневной температуры воздуха свыше 32 °С по данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (далее — временное ограничение движения в летний период)".

При этом отмечается, что временные ограничения движения не будут распространяться на международные перевозки грузов, пассажирские перевозки автобусами, в том числе и международные, на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), смазочных масел и специальных жидкостей, допускаемых к применению в технике, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов, на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий.

Также по этим дорогам можно будет транспортировать дорожно-строительную и дорожно-эксплуатационную технику и материалы.

Запрет также не коснется транспорта федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Самарской области, медицинской и спасательной служб, пожарной охраны и правоохранительных органов.

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