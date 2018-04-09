Самарская дзюдоистка Валентина Костенко завоевала "серебро" на Гран-при в Турции

Гран-при в Турции стал последним турниром мирового уровня перед открытием этапа олимпийской квалификации в Токио-2020. В соревнованиях, которые проходили в Анталии с 6 по 8 апреля, принимали участие более 300 дзюдоистов из 50 стран.

В составе российской сборной на татами вышли самарские спортсменки Мария Персидская и Анастасия Павленко в весовой категории 48 кг, Валентина Костенко в весовой категории 63 килограмма. Последняя и стала обладательницей серебряной медали Гран-при.

Бронзовая призерка Универсиады-2017 вышла в полуфинал как победительница группы С. При этом во второй схватке Валентина проигрывала вазари и только на последней минуте смогла реализовать болевой прием. В схватке за выход в финал россиянка одолела Бушру Катипоглу из Турции, которая позднее через утешительные бои завоевала "бронзу". "Схватка была долгая, с голден скор. И Валентина в итоге выиграла красивейшим броском, огорчив этим огромный зал болельщиков", — рассказала тренер спортсменки Анна Сараева.

А уже в финале Костенко уступила австрийке Магдалене Крссаковой. За шесть секунд до конца схватки соперница бросила самарчанку на иппон. "Медаль Гран-при для нас долгожданная, Валентина проявила на соревнованиях силу воли и характер", — подчеркнула Анна Сараева.

Анастасия Павленко в весовой категории 48 кг выступила с седьмым результатом, Мария Персидская проиграла в первой схватке, сообщает министерство спорта Самарской области.