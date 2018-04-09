Самарская дзюдоистка Валентина Костенко завоевала "серебро" на Гран-при в Турции

Гран-при в Турции стал последним турниром мирового уровня перед открытием этапа олимпийской квалификации в Токио-2020. В соревнованиях, которые проходили в Анталии с 6 по 8 апреля, принимали участие более 300 дзюдоистов из 50 стран.
В составе российской сборной на татами вышли самарские спортсменки Мария Персидская и Анастасия Павленко в весовой категории 48 кг, Валентина Костенко в весовой категории 63 килограмма. Последняя и стала обладательницей серебряной медали Гран-при.
Бронзовая призерка Универсиады-2017 вышла в полуфинал как победительница группы С. При этом во второй схватке Валентина проигрывала вазари и только на последней минуте смогла реализовать болевой прием. В схватке за выход в финал россиянка одолела Бушру Катипоглу из Турции, которая позднее через утешительные бои завоевала "бронзу". "Схватка была долгая, с голден скор. И Валентина в итоге выиграла красивейшим броском, огорчив этим огромный зал болельщиков", — рассказала тренер спортсменки Анна Сараева.
А уже в финале Костенко уступила австрийке Магдалене Крссаковой. За шесть секунд до конца схватки соперница бросила самарчанку на иппон. "Медаль Гран-при для нас долгожданная, Валентина проявила на соревнованиях силу воли и характер", — подчеркнула Анна Сараева.
Анастасия Павленко в весовой категории 48 кг выступила с седьмым результатом, Мария Персидская проиграла в первой схватке, сообщает министерство спорта Самарской области.
Последние комментарии
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.