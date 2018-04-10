Скульптура Талисмана ЧМ-18 волка Забиваки появится на ж/д-вокзале Самары

Скульптура Талисмана ЧМ-2018 волка Забиваки появится на железнодорожном вокзале Самары 11 апреля, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора.
Это уже четвертый по счету волчонок, который поселится в областной столице.
Напомним, фигуры Официального Талисмана из армированного стеклопластика уже приветствуют жителей и гостей Самары у двух городских отелей и у входа в Главный билетный центр (Московское шоссе, 81), который откроется 18 апреля.
Вслед за железнодорожной гаванью двухметровый Забивака появится и на площади Куйбышева, где в дни матчей развернется Фестиваль болельщиков FIFA 2018.
Всего в городе установят семь таких фигур.
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Всё правильно, а то ямы на Ташкентской слишком грязные. Ездить неудобно
Для начала нужно произвести срезку грунта с газона согласно нормам. Смысл мыть, если после первого дождя грязь с газона вернется на дороги.
Сегодня на крыше, ул. Киевская, 11 продолжаются восстановительные работы. С помощью автокрана спускают элементы демонтированного повреждённого участка кровли, уже доставили пиломатериалы для обустройства новой обрешётки. АО "ЖУК" восстановление планируют закончить до конца недели. Завтра планируется встреча главы г.о. Новокуйбышевск Сергея Маркова с представителями "Фонда капитального ремонта", на которой будет поднята, в том числе, и тема данного происшествия. Напомним, что капитальный ремонт кровли запланирован на 2019 год. Управляющая компания производит ремонтные работы только текущего характера.(источник: Новокуйбышевск официальный).
Я горд за город! Это как надо пахать не зная ни сна ни отдыха чтобы осилить эту кучу снега. Допустим что в городе на вывозе работало ежедневно по 100 КАМАЗОВ с утра до утра и делали по 10 рейсов в сутки, то эти КАМАЗЫ не глушили примерно 50 - 60 суток. Так держать господа чиновники !!!!!!!