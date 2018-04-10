По делу о мошенничестве при выполнении госзаказа Роскосмоса проверили военного

Военное следственное управление по Центральному военному округу провело проверку в отношении бывшего начальника 5-го военного представительства Министерства обороны РФ Андрея Галкина. Как пояснили Волга Ньюс в ВСУ по ЦВО, проверялось сообщение о совершении Галкиным действий, "которые могут быть квалифицированы по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").
По итогам проверки было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.
По информации Волга Ньюс, проверялись действия Андрея Галкина, связанные с исполнением ЗАО "Волжское конструкторское бюро ракетно-космической корпорации "Энергия" (ВКБ "РКК "Энергия") госзаказа по программе Роскосмоса.
Напомним, по факту допущенных при выполнении этого контракта нарушений в 2016 г. за мошенничество уже были осуждены экс-гендиректор ЗАО "ВКБ РКК "энергия" Владимир Рябов и бывший главный конструктор предприятия Михаил Фирстов. Суд приговорил Рябова к полутора годам колонии общего режима, а Фирстова — к двум годам колонии.
Как следует из приговора Кировского районного суда по делу Владимира Рябова, в рамках контракта между Роскосмосом и ОАО "РКК "Энергия" последнее должно было изготовить две установки воздушного термостатирования. Для этой работы было привлечено ЗАО "ВКБ РКК "Энергия". Контроль качества и приемку оборудования осуществляло 5 военное представительство Минобороны РФ.
Согласно выводам суда, Владимир Рябов вместе с Михаилом Фирстовым привлекли к выполнению работ не имеющие для этого соответствующих лицензий и допусков фирмы. Более того, согласно материалам дела, эти фирмы специально для совершения мошеннических действий и были созданы. В частности, в приговоре называется ООО "ЭнКом". По данным ИАС Seldon Basis, в Самаре имеется ООО "ЭнКом", специализирующееся на производстве гидравлических и пневматических силовых установок и двигателей, учредителем которого является Михаил Фирстов. Правда, создано это общество было в сентябре 2012 года.
Ущерб от действий Рябова и Фирстова был оценен в 25,1 млн рублей. Оба они признали вину.
Теперь по этому же эпизоду ведется расследование в отношении бывшего заместителя гендиректороа Волжского КБ РКК "Энергия" Игоря Чекменева, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Уголовное дело в отношении Чекменева было возбуждено Следственным отделом УФСБ России по Самарской области в июле 2017 г., сообщали источники Волга Ньюс в правоохранительных органах.
Как рассказывал Волга Ньюс адвокат Игоря Чекменева Игорь Струков, расследование в отношении его клиента было начато еще в 2014 г., однако в 2016 г. следователь вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
Затем, в июле 2017 г., по словам Струкова, дело было возбуждено вновь. Как рассказал адвокат, Игорю Чекменеву как заместителю гендиректора была выдана доверенность, "по которой он подписал несколько договоров с поставщиками оборудования для создания установки".
При этом, по словам Игоря Струкова, в тот момент, когда указанная установка передавалась заказчику, Чекменев на предприятии уже не работал. Вину во вменяемых правонарушениях Игорь Чекменев, по словам его адвоката, не признает.
Последние комментарии
Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.
Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.
Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!
Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.
Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.