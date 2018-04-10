В Самарской области разлившиеся реки подтопили три моста между населенными пунктами

Во вторник, 10 апреля, по состоянию на 10:00 в разных районах Самарской области подтоплено три низководных моста, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайной службы, из-за подъема уровня воды в реке Большой Иргиз подтопило низководные мосты, соединяющие населенные пункты: Тепловка, Ломовка и Мосты в Пестравском районе, а также Березовку и Большую Глушицу в Большеглушицком районе.

А при разливе реки Малый Кинель подтоплен низководный мост в населенном пункте Полудни Кинель-Черкасского района.

В ГУ МЧС России по Самарской области уточняют, что движение автомобилей через эти мосты приостановлено, но жизнедеятельность населения не нарушена, так как в эти населенные пункты есть другие подъездные пути.

Кроме того, в чрезвычайной службе подчеркнули, что подтопленных участков автомобильных дорог и объектов экономики в Самарской области нет.