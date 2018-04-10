В Самарской области разлившиеся реки подтопили три моста между населенными пунктами

Во вторник, 10 апреля, по состоянию на 10:00 в разных районах Самарской области подтоплено три низководных моста, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
По данным чрезвычайной службы, из-за подъема уровня воды в реке Большой Иргиз подтопило низководные мосты, соединяющие населенные пункты: Тепловка, Ломовка и Мосты в Пестравском районе, а также Березовку и Большую Глушицу в Большеглушицком районе.
А при разливе реки Малый Кинель подтоплен низководный мост в населенном пункте Полудни Кинель-Черкасского района.
В ГУ МЧС России по Самарской области уточняют, что движение автомобилей через эти мосты приостановлено, но жизнедеятельность населения не нарушена, так как в эти населенные пункты есть другие подъездные пути.
Кроме того, в чрезвычайной службе подчеркнули, что подтопленных участков автомобильных дорог и объектов экономики в Самарской области нет.
Последние комментарии
Вы хоть сами читаете что написали ?
Под каким Оренбургом? Эта ваша Курская Васильевка в два раза ближе к Самаре, чем к Оренбургу. Или это специально, чтобы я среагировал на заголовок и пошел читать, каким образом самолет, летящий из Татарстана в Самару, занесло аж под Оренбург?
Халатность?
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей
Вот уж о чем бы никогда не подумала, так это о том, что беспомощный и беззащитный человек, к коим, несомненно, относятся инвалиды по зрению в том числе, сможет нанести вред не менее беззащитному животному, с помощью которого он имеет возможность передвигаться. Страшен и удивителен наш, людской, мир.