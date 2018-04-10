Во вторник, 10 апреля, врио губернатора Дмитрий Азаров обратился с посланием к депутатам губернской думы и всем жителям Самарской области. Глава региона обозначил главные направления, по которым предстоит работать всем ветвям власти на развитие региона.

Виктор Сазонов: Перед нами стоит большая работа по реализации поставленных задач в послании главы региона

Председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов отметил, что послание губернатора продемонстрировало открытый и глубокий анализ реального положения дел в отдельных отраслях Самарской области.

"Сегодня люди услышали от Дмитрий Игоревича Азарова абсолютно открытый разговор с жителями губернии. Поставленные задачи вытекают из послания президента РФ Владимира Владимировича Путина. Региональные задачи определены с учетом реалий сегодняшнего дня: экономического развития, производственного и промышленного потенциала, с учетом реальных проблем в социальной и других сферах", — прокомментировал Виктор Сазонов.

Председатель губернской думы отметил, что депутатскому корпусу совместно с правительством области предстоит большая работа над реализацией поставленных задач в послании.

"В ближайшее время мы с правительством проработаем программу действий по реализации послания президента и главы региона. Она будет утверждена и принята. После чего нам предстоит большая работа по ее исполнению", — заключил Виктор Сазонов.