Виктор Сазонов: Перед нами стоит большая работа по реализации поставленных задач в послании главы региона

Во вторник, 10 апреля, врио губернатора Дмитрий Азаров обратился с посланием к депутатам губернской думы и всем жителям Самарской области. Глава региона обозначил главные направления, по которым предстоит работать всем ветвям власти на развитие региона.
Председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов отметил, что послание губернатора продемонстрировало открытый и глубокий анализ реального положения дел в отдельных отраслях Самарской области.
"Сегодня люди услышали от Дмитрий Игоревича Азарова абсолютно открытый разговор с жителями губернии. Поставленные задачи вытекают из послания президента РФ Владимира Владимировича Путина. Региональные задачи определены с учетом реалий сегодняшнего дня: экономического развития, производственного и промышленного потенциала, с учетом реальных проблем в социальной и других сферах", — прокомментировал Виктор Сазонов.
Председатель губернской думы отметил, что депутатскому корпусу совместно с правительством области предстоит большая работа над реализацией поставленных задач в послании.
"В ближайшее время мы с правительством проработаем программу действий по реализации послания президента и главы региона. Она будет утверждена и принята. После чего нам предстоит большая работа по ее исполнению", — заключил Виктор Сазонов.
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власть упреждает этим законом показатели преступности, которые они видят в статистике. Потребление алкоголя—криминогенный фактор в криминоголии написано.
Никто никому не мешает купить в суботу или в будние дни. и выпить в воскресение
Строительные площадки плевать хотели на все законы. Гастарбайтеры включают бетономешалки и подъемники с рассвета, мешая ночному сну, не что отдыху днем! "Сервис Д " на 3 Проезде и Печерской например. У них рабочий день с 700 утра в обход всех законов. Кто их накажет?
Популизм — 100% !!! Те, кто придумывает такие законы, скорее всего хотят выслужиться перед кем-то! Мне 38 лет, почему после работы в своём офисе в воскресенье после 18-00 я не могу купить 1 бут. чешского пива за 250 руб. ? Тот, кто придумывает такие законы, наверное сам имеет проблемы со спиртным, а у меня их нет, и не надо меня ограничивать.Я сам себя контролирую.