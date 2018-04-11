Виктор Сойфер: "Мне близка позиция Дмитрия Азарова по развитию университетов"

Научный потенциал региональных вузов реализован не полностью. С этой мыслью, высказанной в послании главы региона Дмитрия Азарова согласились представители образовательного сообщества.
"Мне близка позиция Дмитрия Азарова относительно развития университетов как центров науки и инноваций. С одной стороны, можно порадоваться, что в области есть национальный исследовательский университет и несколько опорных вузов. С другой стороны — отдача, которую мы получаем от них, не пропорциональна ожиданиям", — считает президент Самарского университета, председатель Общественной палаты региона Виктор Сойфер.
Причина создавшейся ситуации в недоработках самих вузов, а также в тех барьерах, которые мешают продвижению научного результата на рынок, считает он.
"Для примера приведу Сколковский институт науки и технологий. Для того чтобы эта научно-образовательная структура эффективно работала, было принято порядка тысячи корректировок к нормативным актам. У нас же многие вещи запрещены. Мы находимся в таком правовом поле, которое в принципе затрудняет продвижение научных разработок на рынке. И это предстоит решить в ближайшем будущем", — заявил Виктор Сойфер.
Он также поддержал позицию главы региона по поводу авиационно-космической промышленности области.
"Действительно, традиционные отрасли сегодня недостаточно дееспособны. Практически нет гражданской авиации, малоактивно направление космических аппаратов. Впрочем, это зависит не только от представителей отрасли, но и от той политики, которую проводит Роскосмос", — отметил председатель Общественной палаты.
Последние комментарии
Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!
Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.
А как ВРУЧАЮТСЯ почетные звания? Раскройте секрет
А если на торгах по земле на Садовой 256 кто-то другой победит, а не Юниверс-строй? Ведь они уже получили право возводить этот проблемный объект и уже залили фундамент.
Может, хватит уже в Новокуйбышевске химии!? Сколько можно народ травить?