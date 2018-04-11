Денис Волков: Решить проблему с отходами, обозначенную в послании, поможет создание экотехнопарка

Одной из тем, поднятых в послании Дмитрия Азарова, стала проблема обращения с бытовыми отходами. Глава региона заявил о необходимости перехода на современные технологии их переработки.
"Если в Самаре и Тольятти транспортировка и сбор ТБО и ТКО более или менее отлажены, то маленькие поселения практически лишены специальных полигонов. Все отходы сваливаются в ближайшем овраге", — развивает тему директор ГК "Эковоз", депутат губернской думы Денис Волков.
По его словам, с приходом к власти Дмитрия Азарова ситуация начала меняться в лучшую сторону. "Сейчас в области разрабатывается электронная модель территориальной схемы обращения с отходами. Кроме того, глава региона поручил ускорить работу по выбору региональных операторов. Им предстоит наладить централизованный сбор ТБО и ТКО по всей Самарской области", — рассказал Волков.
Одновременно со сбором мусора нужно организовать его переработку. "Сегодня регионы России активно изучают опыт создания экотехнопарков. Это территории, куда свозится весь мусор, образующийся в городах: бытовые и строительные отходы, остатки сельхозпроизводства. Там они пакуются, герметизируются и хранятся. Из частей, которые можно перерабатывать, производится готовая продукция: стекло, полиэтилен, ПЭТ-бутылки, картон. Я думаю, такой проект можно реализовать и в Самарской области", - говорит директор "Эковоза".
Последние комментарии
Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!
Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.
А как ВРУЧАЮТСЯ почетные звания? Раскройте секрет
А если на торгах по земле на Садовой 256 кто-то другой победит, а не Юниверс-строй? Ведь они уже получили право возводить этот проблемный объект и уже залили фундамент.
Может, хватит уже в Новокуйбышевске химии!? Сколько можно народ травить?