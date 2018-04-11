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Губернатор Власть и политика

Денис Волков: Решить проблему с отходами, обозначенную в послании, поможет создание экотехнопарка

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Одной из тем, поднятых в послании Дмитрия Азарова, стала проблема обращения с бытовыми отходами. Глава региона заявил о необходимости перехода на современные технологии их переработки.

Фото: Игорь Казановский

"Если в Самаре и Тольятти транспортировка и сбор ТБО и ТКО более или менее отлажены, то маленькие поселения практически лишены специальных полигонов. Все отходы сваливаются в ближайшем овраге", — развивает тему директор ГК "Эковоз", депутат губернской думы Денис Волков.

По его словам, с приходом к власти Дмитрия Азарова ситуация начала меняться в лучшую сторону. "Сейчас в области разрабатывается электронная модель территориальной схемы обращения с отходами. Кроме того, глава региона поручил ускорить работу по выбору региональных операторов. Им предстоит наладить централизованный сбор ТБО и ТКО по всей Самарской области", — рассказал Волков.

Дмитрий Азаров: "Регион должен переходить на современные технологии переработки отходов" Дмитрий Азаров: "Регион должен переходить на современные технологии переработки отходов"
Назревшим и перезревшим Дмитрий Азаров назвал вопрос внедрения новой системы обращения с бытовыми отходами. Эта оценка прозвучала во время обращения главы Самарской области с посланием о положении и основных направлениях социально-экономического развития региона во вторник, 10 апреля.

Одновременно со сбором мусора нужно организовать его переработку. "Сегодня регионы России активно изучают опыт создания экотехнопарков. Это территории, куда свозится весь мусор, образующийся в городах: бытовые и строительные отходы, остатки сельхозпроизводства. Там они пакуются, герметизируются и хранятся. Из частей, которые можно перерабатывать, производится готовая продукция: стекло, полиэтилен, ПЭТ-бутылки, картон. Я думаю, такой проект можно реализовать и в Самарской области", - говорит директор "Эковоза".

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