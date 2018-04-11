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Общество

Под Тольятти в с. Тимофеевка восстановлен вал, защищающий от талых вод

ТОЛЬЯТТИ. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 10 апреля, в с. Тимофеевка Ставропольского района проводились работы по восстановлению насыпи, возведенной для защиты от талых вод, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области. 

Напомним, в результате притока талых вод с полей подтопило 100 приусадебных участков. 

По данным чрезвычайной службы, погибших и пострадавших нет. Причиной быстрого притока воды явилось частичное размытие (3,5 метра) песчано-глиняной насыпи.

Так же в ГУ МЧС России по Самарской области сообщают, что насыпь была восстановлена, поступление воды остановлено. Наблюдается положительная динамика, количество подтопленных участков снизилось до 70.

К исходу сегодняшнего дня (11 апреля) прогнозируется полное освобождение приусадебных участков от талых вод.

Тем временем по данным очевидцев, поздно вечером 10 апреля вода подтопила улицы с. Нижнее Санчелеево, что так же у Тольятти в Ставропольском районе. Как писала уже в 0:18 уже 11 апреля в соцсетях пользователь Анжела М, буквально за час затопило всю деревню. Вода уже высоко поднялась и продолжает прибывать. 

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