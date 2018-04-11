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Губернатор Власть и политика

Равиль Ахметов: "Глава региона поставил задачу диверсификации производства"

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В послании о положении и основных направлениях социально-экономического развития региона Дмитрий Азаров, говоря о космической промышленности, отметил необходимость смены продуктовой политики.

Фото: Игорь Казановский

"В своем послании глава региона поставил перед нашим предприятием важную задачу диверсификации производства, — комментирует врио генерального директора РКЦ "Прогресс" Равиль Ахметов. — Сегодня существенная доля нашей продукции производится по гособоронзаказу. Нам необходимо вложить немалые силы и средства, чтобы начать выпуск гражданской продукции — серьезной, высокотехнологичной, ориентированной в первую очередь на нужды региона, а в дальнейшем и всей страны".

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Самарская область для выполнения поставленной президентом страны задачи увеличения валового внутреннего продукта в 1,5 раза должна ежегодно увеличивать объем валового регионального продукта на 5%. При этом в последние годы экономика региона стагнирует. Об этом во вторник, 10 апреля, говорил глава Самарской области Дмитрий Азаров в послании о положении и основных направлениях социально-экономического развития региона.

По мнению Ахметова, глава региона тонко чувствует специфику аэрокосмической отрасли.

"Дмитрий Игоревич отметил, что нужно зарабатывать не только на пусках ракет-носителей, но и на изготовлении новых космических аппаратов и систем, которые могли бы приносить прибыль. Мы впервые услышали такую точку зрения от власти. Это значит, что она понимает потребности такого крупного предприятия как наше", — говорит руководитель РКЦ "Прогресс".

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