Равиль Ахметов: "Глава региона поставил задачу диверсификации производства"

В послании о положении и основных направлениях социально-экономического развития региона Дмитрий Азаров, говоря о космической промышленности, отметил необходимость смены продуктовой политики.
"В своем послании глава региона поставил перед нашим предприятием важную задачу диверсификации производства, — комментирует врио генерального директора РКЦ "Прогресс" Равиль Ахметов. — Сегодня существенная доля нашей продукции производится по гособоронзаказу. Нам необходимо вложить немалые силы и средства, чтобы начать выпуск гражданской продукции — серьезной, высокотехнологичной, ориентированной в первую очередь на нужды региона, а в дальнейшем и всей страны".
По мнению Ахметова, глава региона тонко чувствует специфику аэрокосмической отрасли.
"Дмитрий Игоревич отметил, что нужно зарабатывать не только на пусках ракет-носителей, но и на изготовлении новых космических аппаратов и систем, которые могли бы приносить прибыль. Мы впервые услышали такую точку зрения от власти. Это значит, что она понимает потребности такого крупного предприятия как наше", — говорит руководитель РКЦ "Прогресс".
Последние комментарии
Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!
Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.
А как ВРУЧАЮТСЯ почетные звания? Раскройте секрет
А если на торгах по земле на Садовой 256 кто-то другой победит, а не Юниверс-строй? Ведь они уже получили право возводить этот проблемный объект и уже залили фундамент.
Может, хватит уже в Новокуйбышевске химии!? Сколько можно народ травить?