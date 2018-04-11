Николай Лядин: "Послание губернатора призывает нас не стоять на месте"

Во вторник, 10 апреля, глава Самарской области Дмитрий Азаров выступил с посланием о положении и основных направлениях социально-экономического развития региона.
"Что касается Сызрани, то мы, наконец, услышали, что в городе начнется строительство детской поликлиники на 150 мест, — комментирует послание глава Сызрани Николай Лядин. — Это объект, которого все наши жители ждали три года. Теперь глава региона решил этот вопрос на уровне президента".
Николай Лядин также отметил, что в послании подробно проанализированы условия и обстоятельства, в которых региону предстоит жить ближайшие годы: "Очень детально проработаны вопросы, касающиеся экономики, здравоохранения, комфортной городской среды, управления муниципалитетами и ведомствами. Все четко и максимально приближено к сегодняшним реалиям".
"В целом послание — это руководство к действию. Оно призывает нас не стоять на месте, ориентироваться на прорывные технологии и качественно улучшать уровень жизни людей", — говорит глава Сызрани.
Последние комментарии
Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!
Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.
А как ВРУЧАЮТСЯ почетные звания? Раскройте секрет
А если на торгах по земле на Садовой 256 кто-то другой победит, а не Юниверс-строй? Ведь они уже получили право возводить этот проблемный объект и уже залили фундамент.
Может, хватит уже в Новокуйбышевске химии!? Сколько можно народ травить?