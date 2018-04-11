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Николай Лядин: "Послание губернатора призывает нас не стоять на месте" Равиль Ахметов: "Глава региона поставил задачу диверсификации производства" Денис Волков: Решить проблему с отходами, обозначенную в послании, поможет создание экотехнопарка Виктор Сойфер: "Мне близка позиция Дмитрия Азарова по развитию университетов" Денис Кортунов: "В Самарской области формирование "цифровой экономики" уже началось"

Губернатор Власть и политика

Николай Лядин: "Послание губернатора призывает нас не стоять на месте"

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 10 апреля, глава Самарской области Дмитрий Азаров выступил с посланием о положении и основных направлениях социально-экономического развития региона.

Фото: Игорь Казановский

"Что касается Сызрани, то мы, наконец, услышали, что в городе начнется строительство детской поликлиники на 150 мест, — комментирует послание глава Сызрани Николай Лядин. — Это объект, которого все наши жители ждали три года. Теперь глава региона решил этот вопрос на уровне президента".

Николай Лядин также отметил, что в послании подробно проанализированы условия и обстоятельства, в которых региону предстоит жить ближайшие годы: "Очень детально проработаны вопросы, касающиеся экономики, здравоохранения, комфортной городской среды, управления муниципалитетами и ведомствами. Все четко и максимально приближено к сегодняшним реалиям".

"В целом послание — это руководство к действию. Оно призывает нас не стоять на месте, ориентироваться на прорывные технологии и качественно улучшать уровень жизни людей", — говорит глава Сызрани.

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