Дело о двойных продажах в доме 165 по ул. Самарской вновь вернут в полицию

В Самаре вновь ничем закончилось следствие по уголовному делу о мошенничестве при продаже квартир в доме 165 по ул. Самарской.

Напомним, строительство объекта началось еще в 2005 году. Гензастройщиком значилось ЗАО "ЭДС", подрядчиком — ООО "СК "Спектр-плюс". Во время работ квартиры и офисные помещения компания поделили между собой, начали их реализовывать, а в 2015 году стало известно, что одни и те же квартиры продали обе компании.

Суды встают на сторону тех, кто заключил договор раньше: то есть легитимными считают договоры с ООО "СК "Спектр-плюс", а все, кто позже купил жилье у ЗАО "ЭДС", по версии судов, должны быть выселены на улицу.

Есть лишь единственный прецедент, когда договор купли-продажи, заключенный с ЗАО "ЭДС", был признан законным (при наличии бумаг о том, что квартира, напротив, якобы принадлежала ООО "СК "Спектр-плюс" и была передана другому владельцу). Тогда в пользу клиентки "ЭДС" сыграл тот факт, что договоры между компаниями имеют несколько вариаций, причем подписаны лишь последние листы, а общая площадь квартир, подлежащих передаче ООО "СК Спектр-плюс", и их стоимость разнятся в двух редакциях.

Директор ООО "СК "Спектр-плюс" Василий Емельянов объясняет это тем, что изначально планировали строить 14-этажный дом, но позже проект изменили и в итоге возвели 17 этажей.

Первые заявления в полицию от жителей дома 165 по ул. Самарской стали поступать в 2015 году, по некоторым данным, еще ранее заявление на экс-партнера писал директор ЗАО "ЭДС" Сергей Курлыков. В полиции разрозненные эпизоды лежали до тех пор, пока дело по неизвестным причинам вдруг не передали в СУ СК РФ по Самарской области.

Там в деле сразу обозначили главного подозреваемого — им стал директор ООО "СК "Спектр-плюс" Василий Емельянов. Далее расследование пошло резвее, и потерпевшие даже стали надеяться на скорое его завершение.

Однако Следственный комитет намерен отдать дело обратно в полицию. Все документы сейчас находятся на согласовании в прокуратуре.

Кто в таком случае дальше займется расследованием, пока не ясно: как пояснил источник в правоохранительных органах, согласно установленной процедуре дело передается на имя начальника Главка, а тот его уже "отписывает" одному из подразделений полиции.

Между тем, пока правоохранительные органы перекидывают друг другу это дело, как горячую картошку, потерпевшие идут на выселение. Уже покинули свое жилье супруги Вадим и Ирина Добровы, он — инженер, она — заслуженный педагог на пенсии, на очереди Яна Лаврентьева с трехлетним ребенком и Джамиля Яфарова с многомиллионной ипотекой.

У Яны Лаврентьевой в собственности была "однушка", у ее соседей — "трешка", а у нового хозяина, признанного судами, — 4-комнатная квартира, так что выселению подлежат две семьи.

В случае Джамили Яфаровой служба безопасности банка, одобрившая некогда ипотеку после собственной проверки фирмы-продавца, не особенно радела за права своего клиента в судах. В итоге сегодня складывается абсурдная ситуация: Яфарова признана силовиками потерпевшей по уголовному делу о мошенничестве. Судами ее договор о покупке квартиры признан незаконным. В итоге квартиры у нее нет, а ипотека есть, причем банк еще и наложил штраф на свою клиентку, пропустившую платежи во время судебных разбирательств по делу.

По словам Яфаровой, она раз за разом подает в Ленинский районный суд ходатайства об отложении ее выселения хотя бы до окончания расследования и получает отказы, а тем временем с ее банковских карт, в том числе и кредитных, судебные приставы списывают деньги в счет ипотеки за квартиру, в которой она больше не хозяйка. Более того, новые собственники квартиры подали на нее в суд, чтобы взыскать деньги за незаконное обогащение. При этом тот факт, что за ее счет был сделан ремонт в квартире, никого не смущает.

Мы обратились за комментариями в прокуратуру Самарской области с просьбой рассказать, кто контролирует ход расследования, а также ответить на ряд важных вопросов: не видит ли надзорное ведомство нарушений в том, что дело передается от полиции в Следственный комитет и обратно, поступали ли жалобы от потерпевших, сколько и на что, какие меры были предприняты, возможно ли наложить арест на спорные квартиры на время расследования, планируется ли защищать права Джамили Яфаровой и Яны Лаврентьевой, которую выселяют с маленьким ребенком на руках.

Редакция получила ответ на двух листах за подписью прокурора Ленинского района Самары Алексея Родивилова, суть которого сводится к следующему: жалобы были, мы на них ответили, нарушения в ходе расследования выявляли, их устранили, следствие ведется, вмешательство в него недопустимо, прокурор вправе обратиться в суд с заявлением о защите прав, свобод и законных интересов граждан, но в этом деле для этого оснований нет. Столь содержательный ответ заканчивается предложением: "В случае несогласия с данным ответом Вы вправе его обжаловать вышестоящему прокурору либо в суд".