Адвокат экс-совладельца "Окон С.О.К." не смог добиться для клиента домашнего ареста

В среду, 11 апреля, в Самарском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу адвоката на арест Алексея Солдатова, санкционированный Самарским районным судом.

46-летнего бизнесмена - экс-совладельца "Окон С.О.К." обвиняют в убийстве жены, совершенном в 2009 г.; мошенничестве в особо крупном размере и двух поджогах, случившихся в 2014 году. По всем обвинениям Солдатов отрицает вину. Однако правоохранители опасаются, что подследственный может скрыться. Защита, ссылаясь на давность совершенных преступлений, просила заменить заключение под стражу на домашний арест. Якобы если бы Солдатов хотел скрыться, уже давно бы сбежал. Однако федеральный судья Степан Парамзин в удовлетворении жалобы отказал.

Напомним, в феврале 2009 г. в доме Солдатова на 7-й просеке зарезали его жену. В 2014 г. следственный отдел сообщил, что есть признательные показания некоего заключенного колонии № 13, который заявил, будто Солдатов заказал это убийство, замаскировав его под разбойное нападение.

"Этот писатель вскоре от своей явки с повинной отказался, — сообщил адвокат арестованного Владимир Рахманов. — За то, в чем он признался, его к ответственности не привлекли и, соответственно, не судили. А нашли другого заключенного, которого склоняли к оговору моего клиента".

Одновременно в Ульяновской области расследовалось дело о мошенничестве в отношении местного филиала РСХБ, который дал кредит фирме Солдатова по поддельным документам. Ему и предъявили обвинение в причинении 74-миллионного ущерба.

Поступившее в суд дело направили в Самарскую область. В Промышленном райсуде Самары дело дважды возвращали прокурору. В последний раз это случилось в ноябре 2017 года. Федеральный судья Вадим Селиверстов мотивировал свое решение тем, что "объективную сторону преступления, в совершении которого обвиняют только одного Солдатова, совершили иные лица, часть из которых органам следствия известна. Их допросили в качестве свидетелей, а часть лиц, непосредственно изготовивших документы, свидетельствующие о финансово-хозяйственной деятельности ООО НПО "Смена", не установлены. Суд не может согласиться с выводами органов следствия о том, что указанные в обвинении свидетели, а также иные лица, в том числе из сотрудников Ульяновского филиала ОАО "РСХБ", были якобы введены в заблуждение Солдатовым, и выполняли все его указания".

Затем последовало возобновление расследования дела об убийстве, которое принял к производству следователь по особо важным делам Артем Плотников. Бывший компаньон написала заявление о том, что она опасается за свою жизнь в связи с угрозами от Солдатова. И было решено ходатайствовать о взятии его под стражу.

"Мне это дело очень напоминает дело Пузиковой, — заявила корреспонденту издания жена Алексея Солдатова. — Исходя из известных обстоятельств убийства защита предлагала следствию проверить несколько версий случившегося. Однако в следственном управлении эти доводы проигнорировали: их очень устраивает посадить Алексея за решетку".

По словам адвоката Владимира Рахманова, его подзащитный считает, что его "заказала" бывшая компаньон — президент корпорации "Кваттрон" Елена Андреева. Несколько лет назад у них возник бизнес-конфликт, которые обычно решаются в гражданских и арбитражных судах. Но женщина предпочла решить вопрос с помощью силовых структур.