Аркадий Лазарев: При составлении плана дорожных ремонтов власти ориентируются на карту "Убитых дорог"

Общественники региона продолжают обсуждать послание Дмитрия Азарова. Среди прочих вопросов руководитель области затронул тему дорожных ремонтов. По его словам, в этом году в Самаре будет отремонтировано 45 дорог, в Тольятти — 7, в Сызрани — 14.
Активист ОНФ, участник движения "Убитые дороги" Аркадий Лазарев отмечает, что при выборе объектов учитывалось мнение простых граждан.
"В последние годы в нашем регионе существовала проблема взаимодействия общественников с властями. Мы несколько раз просили областное министерство транспорта обратить внимание на проект "Убитые дороги" и ремонтировать именно те объекты, за которые голосуют большинство граждан", — говорит Лазарев.
Он подчеркивает, что проект "Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог" получил одобрение экспертов и был поддержан руководством страны.
"Самое главное, что наша карта действительно отражает реальные потребности людей. Это как раз тот принцип, на котором должно строиться взаимодействие "чиновник-гражданин". Однако на нас упорно не обращали внимание", — сетует общественник.
Благодаря Дмитрию Азарову ситуация изменилась. "Еще в прошлом году, будучи сенатором, Дмитрий Игоревич пообещал, что взаимодействие по дорожным ремонтам будет налажено. Уже на посту врио губернатора он продолжает оказывать нам поддержку, — сообщает активист. - Так в прошлом году жители проголосовали за 15 дорог. Сегодня все они включены в план ремонта на 2018–2019 год, при этом изначально сроки ставились на 2020 и 2021 год. Это один из лучших результатов по стране".
Последние комментарии
Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!
Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.
А как ВРУЧАЮТСЯ почетные звания? Раскройте секрет
А если на торгах по земле на Садовой 256 кто-то другой победит, а не Юниверс-строй? Ведь они уже получили право возводить этот проблемный объект и уже залили фундамент.
Может, хватит уже в Новокуйбышевске химии!? Сколько можно народ травить?