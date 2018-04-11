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Губернатор Власть и политика

Аркадий Лазарев: При составлении плана дорожных ремонтов власти ориентируются на карту "Убитых дорог"

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Общественники региона продолжают обсуждать послание Дмитрия Азарова. Среди прочих вопросов руководитель области затронул тему дорожных ремонтов. По его словам, в этом году в Самаре будет отремонтировано 45 дорог, в Тольятти — 7, в Сызрани — 14.

Фото: Игорь Казановский

Активист ОНФ, участник движения "Убитые дороги" Аркадий Лазарев отмечает, что при выборе объектов учитывалось мнение простых граждан.

"В последние годы в нашем регионе существовала проблема взаимодействия общественников с властями. Мы несколько раз просили областное министерство транспорта обратить внимание на проект "Убитые дороги" и ремонтировать именно те объекты, за которые голосуют большинство граждан", — говорит Лазарев.

Он подчеркивает, что проект "Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог" получил одобрение экспертов и был поддержан руководством страны.

В Самарской области продолжится ремонт дорог В Самарской области продолжится ремонт дорог
В регионе продолжится ремонт дорог и будут решаться вопросы городских пробок. Об этом в своем послании о положении и основных направлениях социально-экономического развития региона во вторник, 10 апреля, заявил Дмитрий Азаров.

"Самое главное, что наша карта действительно отражает реальные потребности людей. Это как раз тот принцип, на котором должно строиться взаимодействие "чиновник-гражданин". Однако на нас упорно не обращали внимание", — сетует общественник.

Благодаря Дмитрию Азарову ситуация изменилась. "Еще в прошлом году, будучи сенатором, Дмитрий Игоревич пообещал, что взаимодействие по дорожным ремонтам будет налажено. Уже на посту врио губернатора он продолжает оказывать нам поддержку, — сообщает активист. - Так в прошлом году жители проголосовали за 15 дорог. Сегодня все они включены в план ремонта на 2018–2019 год, при этом изначально сроки ставились на 2020 и 2021 год. Это один из лучших результатов по стране".

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