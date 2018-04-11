На заседании облправительства обсудили изменения в региональные законы

В среду, 11 апреля, под председательством главы региона Дмитрия Азарова прошло заседание правительства Самарской области. В повестке дня - обсуждение изменений в ряд региональных законов и отчеты министерств о выполнении госпрограмм.

Об исполнении трех госпрограмм отчитался и. о. министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Михаил Студенников. По его информации, степень эффективности исполнения программы в сфере водопользования составила 225%, по развитию лесного хозяйства - 144%, охране окружающей среды - 104%. Глава региона поставил под сомнение соответствие отчетных цифр реальной оценке эффективности работы министерства. Документ был отправлен на доработку.

"О показателях эффективности отчитываетесь? Выйдите на улицу и оцените экологическое состояние, - предложил Дмитрий Азаров. - Где работа министерства? У вас основной источник загрязнения - автотранспорт, а вы чем занимаетесь? Задумайтесь о приоритетах: что важнее - отчитаться за освоение средств или главные задачи решать?"

Отдельное внимание Дмитрий Азаров уделил деятельности министерства энергетики и ЖКХ и минлесхоза по внедрению новой системы обращения с бытовыми отходами. Напомним, в рамках послания губернатора Дмитрий Азаров заявил, что в 2017 году работа по переходу на современные технологии переработки ТБО была провалена.

"Я не чувствую, что вы погружены в тематику, - обратился Дмитрий Азаров к представителям министерств. - Ваша задача - не в совещаниях участвовать, а лично этот вопрос "наизнанку вывернуть" и понять, как мы будем задачу решать".

Напомним, перед ведомствами стоит задача - оцифровать территориальную схему работы с отходами, в течение полугода провести конкурсные процедуры по отбору региональных операторов и установить единые тарифы на вывоз ТБО, в том числе из сельских территорий, где ситуация наиболее сложная.

Из 15 рассмотренных вопросов два касались дополнительных мер социальной поддержки семей, находящихся в сложной жизненной ситуации, семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Врио министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова предложила вынести на рассмотрение депутатов губдумы изменения в перечень социальных услуг для данной категории. Они предусматривают появление нового формата обслуживания - кратковременный присмотр за детьми с тяжелыми формами инвалидности.

По словам руководителя ведомства, задача государства - создавать такие условия, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья воспитывались исключительно в семьях. Сейчас в пансионатах губернии находится более трех сотен детей-инвалидов, половина из них имеет родителей. Стоит цель - максимальное число ребят вернуть в семьи.

"Мы прекрасно понимаем, что в этом случае семьям надо помогать, и ищем новые формы, которые будут этому содействовать. Уход на дому - одна из форм такой поддержки. Квалифицированный опытный работник в течение дня сможет на время подменить маму, погулять с ребенком", - пояснила Марина Антимонова.

Дмитрий Азаров предложил к этой деятельности, помимо подведомственных министерству учреждений, подключать социально ориентированные НКО. Глава региона подчеркнул, что такую задачу неоднократно обозначал президент России.

Стоит отметить: похожая технология поддержки, только в круглосуточном формате, уже реализуется в тольяттинском реабилитационном центре "Виктория". Проект "Передышка" предполагает пребывание в центре ребенка, нуждающегося в постороннем уходе, при отъезде родителей на срок до двух недель. По итогам недавнего конкурса Агентства стратегических инициатив (АСИ) проект "Передышка" был включен в число лучших практик и инициатив социально-экономического развития и рекомендован для реализации в регионах страны.

На заседании также рассматривался вопрос о выделении ряду муниципалитетов бюджетных кредитов под ¼ ставки рефинансирования ЦБ. В частности, Камышлинскому району заемные средства (5,7 млн руб.) необходимы для возмещения выпадающих доходов бюджета. Глава района Рафаэль Багаутдинов обратил внимание, что нередко для этих целей приходится пользоваться коммерческими кредитами под высокий процент. Он высказал общее мнение: получение бюджетных кредитов серьезно снизит нагрузку на муниципальную казну.

Дмитрий Азаров поручил руководителю управления финансами Андрею Прямилову изучить ситуацию с коммерческими кредитами в муниципалитетах. "Считаю, мы можем организовать систему, чтобы муниципальные образования, особенно сельские поселения, коммерческих заимствований не производили, а обращались за займами в правительство", - сказал Дмитрий Азаров и поставил министру задачу - в течение месяца изучить ситуацию и представить предложения по этому вопросу.