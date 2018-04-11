"Тотальный диктант" напишут в историческом парке "Россия — Моя история"

В субботу, 14 апреля, в 15.00 в конференц-зале исторического парка "Россия — Моя история" (ТЦ ГудОк) состоится международная акция "Тотальный диктант". Читать текст диктанта будет актер Самарского Академического театра драмы имени Горького Денис Евневич.

Ожидается, что проверить свой уровень знаний русского языка в исторический парк придут около 150 человек. Они разместятся в конференц-зале с удобными креслами. Каждый участник сможет не только проверить свой уровень знаний русского языка, но и задать вопросы медийным персонам Самарского региона, сделать фотографии.

Тотальный диктант — добровольный бесплатный диктант, который проходит один раз в год одновременно в сотнях городов России и мира. Проект направлен на популяризацию грамотности и русского языка как государственного языка РФ, а также консолидацию русскоязычного сообщества в России и за рубежом и является крупнейшим региональным социальным проектом в РФ.

Для участия в "Тотальном диктанте" необходимо зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия.