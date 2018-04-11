Очевидцы сообщают о подтоплении пос. Мирный

В среду, 11 апреля, в 15:00, начало подтапливать дома в пос. Мирный Красноярского района. Об этом Волга Ньюс сообщил очевидец.

В чрезвычайных службах информацию очевидца частично подтвердили, сообщив, что еще днем к ним поступило сообщение о том, что в пос. Мирный засорилось мусором некое сливное сооружение, отчего талые воды стали разливаться по улице. В результате есть некоторые подтопления.

Сейчас на месте происшествия находятся представители оперативных служб, работает строительная техника, сливное сооружение расчищают.