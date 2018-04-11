Очевидцы сообщают о подтоплении пос. Мирный

В среду, 11 апреля, в 15:00, начало подтапливать дома в пос. Мирный Красноярского района. Об этом Волга Ньюс сообщил очевидец.
В чрезвычайных службах информацию очевидца частично подтвердили, сообщив, что еще днем к ним поступило сообщение о том, что в пос. Мирный засорилось мусором некое сливное сооружение, отчего талые воды стали разливаться по улице. В результате есть некоторые подтопления.
Сейчас на месте происшествия находятся представители оперативных служб, работает строительная техника, сливное сооружение расчищают.
Последние комментарии
Вы хоть сами читаете что написали ?
Под каким Оренбургом? Эта ваша Курская Васильевка в два раза ближе к Самаре, чем к Оренбургу. Или это специально, чтобы я среагировал на заголовок и пошел читать, каким образом самолет, летящий из Татарстана в Самару, занесло аж под Оренбург?
Халатность?
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей
Вот уж о чем бы никогда не подумала, так это о том, что беспомощный и беззащитный человек, к коим, несомненно, относятся инвалиды по зрению в том числе, сможет нанести вред не менее беззащитному животному, с помощью которого он имеет возможность передвигаться. Страшен и удивителен наш, людской, мир.