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В Тольятти пройдут занятия по психологии взаимоотношений

ТОЛЬЯТТИ. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Бесплатные занятия проводит недавно образованная общественная волонтерская организация Центр социальной адаптации детей-сирот. Мероприятия пройдут в помещении центра в Центральном районе Тольятти на ул. Лесная, 62 (вход с торца). Первая лекция состоится уже в ближайший четверг, 12 апреля.

На эти групповые занятия приглашают всех желающих. Как сообщила психолог Ольга Люлюкова, они будут проходить еженедельно по четвергам с 18.00 до 19.00.

Тематика ближайших девяти недель уже определена.
12.04 "Мои приоритеты. 10 акцентов"
19.04 "Любимые роли: жертва, спасатель или тиран? В контексте Треугольника Карпмана"
26.04 "Эмоциональный интеллект. Гнев. Подавлять или управлять?"
3.05 "Виноватый или обиженный? Кто выбирает?" 1 занятие
10.05 "Виноватый или обиженный? Кто выбирает?" 2 занятие
17.05 "Самоценность и обесценивание. Откуда ноги растут?" 1 занятие
24.05 "Самоценность и обесценивание. Откуда ноги растут?" 2 занятие
31.05 "Мандала. Плетение мандал"
7.06 "Острые углы воспитания. Манипулятор. Как с ним жить?" 1 занятие

По словам Ольги Люлюковой, присоединиться к группе можно в любой из четвергов.

Кроме того, в планах провести следующие мероприятия:15 апреля в 12.00 — Открытый урок по игре Го от президента спортивной федерации Го Самарской области Леонида Бычкова. 22 апреля в 18.00 — благотворительный концерт Тимофея Яровикова с новой программой.

Отметим, что Центр социальной адаптации детей-сирот образован недавно. Его цель — помогать детям-сиротам адаптироваться к современному миру, а родителям, принявшим этих ребят к себе в семью, выстраивать гармоничные отношения.

Несмотря на то, что основная часть помещений центра уже отремонтирована и частично меблирована, пространство еще нужно доводить до ума и в этом общественники рассчитывают на поддержку неравнодушных жителей города.

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