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Общество

В регионе при проверке торговых центров выявили больше 2 тыс. нарушений пожарной безопасности

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области при проверке торговых центров на соблюдение правил пожарной безопасности выявили 2153 нарушения. Об этом сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законов о защите интересов государства и общества облпрокуратуры Николай Маврин на круглом столе, организованном изданием "Коммерсантъ. Волга".

В регионе при проверке торговых центров выявили больше 2 тыс. нарушений пожарной безопасности В регионе при проверке торговых центров выявили больше 2 тыс. нарушений пожарной безопасности
Фото: Владимир Котмишев

Уже возбуждено 178 административных дел в отношении юридических и должностных лиц. Прокуратура направила в суд 6 заявлений, в которых в числе прочего потребовала принять обеспечительные меры в виде приостановки деятельности объектов.

Николай Маврин отметил, что не окончательные цифры, так как проверки еще продолжаются. Напомним, они проводятся по всей стране по поручению Генпрокуратуры после трагических событий в Кемерово, где 25 марта в ТЦ "Зимняя вишня" погибли 64 человека, 41 из них — дети.

По словам Маврина, в регионе сотрудники прокуратуры и МЧС проверили 193 торговых центра, 84 из которых находятся в Самаре, 86 — в Тольятти, 15 — в Сызрани, по 2 в Жигулевске и Отрадном, 1 — в Новокуйбышевске.

Основные нарушения связаны с эксплуатацией эвакуационных путей и выходов, а также содержанием систем пожарной безопасности, отметил замначальника отдела нормативно-технического лицензирования и сертификации управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Самарской области Владислав Садовский.

Гид потребителя

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