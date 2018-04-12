В музее им. Алабина открылась выставка Владимира Акимова "Миф как реальность"

В музее им. Алабина в Самаре с 10 апреля по 13 мая можно увидеть выставку Владимира Акимова "Миф как реальность".

Работы этого художника родом из с. Ендурайкино Сегиевского района и живущего сейчас в Татарстане, хранятся в фондах российских музеев и в частных коллекциях различных стран.

До Самары с творчеством Акимова познакомились на выставках любители живописи во многих городах России, в США, Франции и других странах. На выставке в Самаре представлено более 200 работ мастера.

Миф и реальность причудливым и магическим образом соединяются в творчестве Акимова. Одним из источников богатой фантазии художника послужили байки, услышанные в родной деревне Ендурайкино.

Произведения его удивительно разнообразны. Тут и яркие абстракции ("Прогулки в шляпе в желтую осень"), и зимние пейзажи с видами российских просторов, пронизанные солнечным светом, и декоративные работы ("Семья клоуна"), и бесконечные вариации древнегреческих мифов с Тесеем, Минотавром, Ариадной, Сизифом, Орфеем, Эвридикой и другими вечными персонажами.

Евангельские сюжеты философски осмысляются в картинах "Несущий свет", "Исцеление слепого", "Распятие на улицах Иерусалима".

Любое время и любая точка земного шара рождают свои мифы, считает художник. "Мне вся жизнь моя кажется плаванием в мифах и легендах, придуманных мной и жизненными ситуациями, в которых я оказывался, - говорит Владимир Акимов. - Жизнь зачастую сера и однообразна, так хотя бы в мифах полетать… Уйдем из жизни - что останется? Картины, легенды, мифы, байки и сплетни о художнике. Кто-то скажет, что это все реальность… И может быть, будет прав".

Еще в детстве у него была такая мечта - нарисовать красивую страну, где все живут как в раю. Создав за 40 лет творчества сотни картин и объездив полмира, художник воплощает эту мечту. Тема рая философски осмысляется в ряде работ Акимова, где представлены многофигурные композиции и где перемешаны мифы и нынешняя реальность. Такова, например, картина "Возвращение в Эдем".

Колорит его картин, как правило, радостный и светлый. Но порой в его творчестве чувствуются трагические нотки. Так, например, огромное полотно "Художник, зачем ты напоминаешь об Армагеддоне?" из собрания Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан, чья фотокопия представлена на выставке, - своего рода предупреждение человечеству об ответственности за свое существование, о надвигающемся бедствии, описанном еще в "Откровении Иоанна Богослова". Замысел этой картины возник у художника после того, как в 1985 году он побывал в Бухенвальде.

Следуя традициям великой русской культуры, Акимов обращается к теме маленького человека. Например, в картинах "На обочине ночи" и "Отверженные", где мы видим двух обнимающихся немолодых неустроенных людей и собачку рядом. Вот как сам художник прокомментировал эту работу: "Шел снег. Мое внимание привлекла странная троица, стоявшая на обочине тротуара, слившись серым колоритом одежд и лиц с осенней неурядицей. Ничего не хотелось предпринимать, чтобы не помешать этому бессловесному перетеканию любви, нежности, сострадания и бесконечной незащищенности всех троих перед хаосом в природе, во всей вселенной. Они светились любовью и нежностью, как святые. Картину написал в тот же день - так они врезались в память".

Часть экспозиции посвящена Акимову - портретисту. И в этом он тоже многообразен. Изысканные и поэтические женские портреты. Удивительны образы простых сельских людей, в каждом из которых читаются характер и судьба. В глазах стариков Акимова частью поблескивают лукавство и озорство. А вот два необычных литературных портрета - "Лев Николаевич" и "Иосиф Бродский". Словно из пикселей, эти образы складываются из буквенных знаков. Приглядишься - вырастают фразы, которые для художника, видимо, стали ключевыми в творчестве этих писателей. У Толстого - "Жизнь - это установление нового отношения к миру через большее и большее подчинение животной личности разуму и проявление большей степени любви". У Бродского - "Мы уходим, а красота остается".

А рядом - "портреты" животных, которые воплощают человеческие характеры. Это полные юмора картины из серии "Братья меньшие" - "Вол Быкович", "Хряк Кабанович", "Козел Козлевич". Один из таких персонажей - самовлюбленный козел Вася с хитрым прищуром глаз из родной деревни Акимова. "Козел крутился вокруг меня, пока я его не нарисовал", - вспоминает художник. Тут же, на выставке, мы видим горельеф этого персонажа с надписью "Здесь жил козел Василий".

Вообще, юмором и сарказмом окрашены многие акимовские картины. Это и "Вероятность полета", где деревенский мужик расставил руки в стороны и вытянул назад ногу, как бы готовясь взлететь, а в его голове угнездилась птица. Это и "Частушки бабушки Марины" (один из слушателей - козел с сигаретой в зубах), и "Оба-на", где сельские мужики, устроившись перекусить на свежем воздухе и подняв головы, видят над собой летающих ангелов в виде обнаженных упитанных дам.

На открытии выставки художник провел экскурсию по экспозиции, пояснив свой замысел и прокомментировав обстоятельства создания произведений.