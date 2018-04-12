Дмитрий Шляхтин: "Резников займется подачей заявки "Лады" в ВХЛ"

Виктор Резников назначен исполняющим обязанности генерального директора тольяттинской "Лады". Об этом сообщил министр спорта Самарской области, вице-президент "Лады" Дмитрий Шляхтин.

"Виктор Резников назначен исполняющим обязанности генерального директора хоккейного клуба "Лада". В ближайшее время специалист займется подачей заявки в Высшую хоккейную лигу, а также подготовкой команды к следующему сезону", - сказал Дмитрий Шляхтин.

В сезоне-2016/17 Резников имел опыт работы на должности генерального директора в самарском клубе ЦСК ВВС, сообщает официальный сайт лиги.