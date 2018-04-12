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Хоккей Спорт

Исполняющим обязанности гендиректора ХК "Лада" назначен Виктор Резников

ТОЛЬЯТТИ. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Исполняющим обязанности генерального директора хоккейного клуба "Лада" назначен Виктор Резников, пишет rsport.ria.ru.

Напомним, что тольяттинский клуб недавно покинул  генеральный директор Владимир Вдовин. 

"Резников назначен и приступает к работе в "Ладе". В ближайшее время он займется всеми вопросами, которые "подвисли" в тольяттинском клубе из-за смены руководства", - сообщил источник издания.

Виктор Резников имеет опыт работы на аналогичной должности в хоккейном клубе ЦСК ВВС (Самара) в сезоне-2016/17.

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