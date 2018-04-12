Исполняющим обязанности гендиректора ХК "Лада" назначен Виктор Резников

Исполняющим обязанности генерального директора хоккейного клуба "Лада" назначен Виктор Резников, пишет rsport.ria.ru.
Напомним, что тольяттинский клуб недавно покинул генеральный директор Владимир Вдовин.
"Резников назначен и приступает к работе в "Ладе". В ближайшее время он займется всеми вопросами, которые "подвисли" в тольяттинском клубе из-за смены руководства", - сообщил источник издания.
Виктор Резников имеет опыт работы на аналогичной должности в хоккейном клубе ЦСК ВВС (Самара) в сезоне-2016/17.
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