Андрей Тихонов: "Игра с "Енисеем" будет для нас решающей"

После матча с "Балтикой", завершившегося поражением "КС" - 0:1, главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции.

"Матч, который у нас будет с "Енисеем", расставит какие-то определенные моменты футбольные и то, что касается таблицы. Для нас это будет решающая игра", - заявил Андрей Тихонов.

В воскресенье, 15 апреля, на "Металлурге" самарцы сыграют с лидером турнира, красноярским "Енисеем". Начало встречи - в 15:00, сообщает официальный сайт клуба.