Полковника ФСБ Сергея Гудованого арестовали на два месяца

В четверг, 12 апреля, Самарский районный суд санкционировал арест на два месяца заместителя начальника Службы экономической безопасности УФСБ по Самарской области полковника Сергея Гудованого.
Напомним, Гудованого и его подчиненного начальника отдела "М" Павла Чермашенцева, задержали с поличным при получении взятки в 1,5 млн рублей. По данным источника, у следствия есть основания полагать, что с 2016 г. задержанные получили более 118 млн руб., а в ходе обысков у них были изъяты 81 млн руб., оружие и боеприпасы.
Как сообщили в СУ СК, по версии следствия, с марта 2016 г. по март 2018 г. подозреваемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, ежемесячно, в несколько приемов получили посредством банковских переводов на подконтрольную организацию через посредников взятки в виде денег свыше 1 млн руб. от руководителя юридической службы ООО.
"Деньги предназначались за способствование в силу должностного положения незаконному бездействию в пользу юридического лица в случае выявления нарушений в деятельности перевалочных баз нефти указанной организации на территории Самарской области", — указывают в следственном ведомстве.
Как стало известно в суде, при обыске дома у Сергея Гудованого, задержанного 11 апреля, было найдено около 80 млн рублей. 20 млн из них, по словам задержанного — семейные накопления.
По фабуле дела, деньги за покровительство переводились от директора и юриста ООО МО "ТНП" через трех посредников.
Гудованый заявил, что никаких услуг никому не оказывал и "службой не торговал". При этом он не отрицает факта получения денег через посредника Алексея Пашкевича.
Обвинение по делу пока не предъявлено.
Последние комментарии
Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.
Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.
Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!
Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.
Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.