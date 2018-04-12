Полковника ФСБ Сергея Гудованого арестовали на два месяца

В четверг, 12 апреля, Самарский районный суд санкционировал арест на два месяца заместителя начальника Службы экономической безопасности УФСБ по Самарской области полковника Сергея Гудованого.

Напомним, Гудованого и его подчиненного начальника отдела "М" Павла Чермашенцева, задержали с поличным при получении взятки в 1,5 млн рублей. По данным источника, у следствия есть основания полагать, что с 2016 г. задержанные получили более 118 млн руб., а в ходе обысков у них были изъяты 81 млн руб., оружие и боеприпасы.

Как сообщили в СУ СК, по версии следствия, с марта 2016 г. по март 2018 г. подозреваемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, ежемесячно, в несколько приемов получили посредством банковских переводов на подконтрольную организацию через посредников взятки в виде денег свыше 1 млн руб. от руководителя юридической службы ООО.

"Деньги предназначались за способствование в силу должностного положения незаконному бездействию в пользу юридического лица в случае выявления нарушений в деятельности перевалочных баз нефти указанной организации на территории Самарской области", — указывают в следственном ведомстве.

Как стало известно в суде, при обыске дома у Сергея Гудованого, задержанного 11 апреля, было найдено около 80 млн рублей. 20 млн из них, по словам задержанного — семейные накопления.

По фабуле дела, деньги за покровительство переводились от директора и юриста ООО МО "ТНП" через трех посредников.

Гудованый заявил, что никаких услуг никому не оказывал и "службой не торговал". При этом он не отрицает факта получения денег через посредника Алексея Пашкевича.

Обвинение по делу пока не предъявлено.