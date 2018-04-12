В Самаре задержаны два полковника ФСБ

В Самаре при получении взятки в 1,5 млн руб. с поличным задержаны два полковника регионального управления ФСБ, сообщил источник "Волга Ньюс" в силовых структурах.
По информации собеседника, задержаны начальник отдела "М" (по контрразведывательному обеспечению МВД, МЧС и других невоенизированных структур) Павел Черемшанцев и заместитель начальника Службы экономической безопасности Сергей Гудованый. Также были задержаны два посредника.
Мероприятия проводились с 10 по 12 апреля службой безопасности УФСБ по Самарской области во взаимодействии с УСБ ФСБ России и региональным управлением Следственного комитета.
Уже возбуждены уголовные дела по факту получения взятки и посредничества во взяточничестве.
По данным источника, у следствия есть основания полагать, что с 2016 г. задержанные получили более 118 млн руб., а в ходе обысков у них были изъят 81 млн рублей. Также они хранили пистолет ПМ, малокалиберную винтовку, три гранаты и 900 патронов различного калибра.
В УФСБ по Самарской области от комментариев отказались.
Напомним, в последние годы в региональном УФСБ идет процесс чистки рядов, который связывают с позицией возглавляющего структуру Владимира Татаурова.
Только за последний год уголовному преследованию были подвергнуты как минимум три теперь уже бывших сотрудника регионального УФСБ.
Так экс-сотрудник управления Максим Докучаев, фигурировавший в деле Рубакова, получил два с половиной года колонии за покушение на мошенничество в особо крупном размере.
Экс-майор управления Роман Самохин получил два с половиной года за мошенничество и покушение на мошенничество в крупном размере. А дело его бывшего начальника экс-подполковника УФСБ Александра Молчанова, подозреваемого в покушении на крупное мошенничество и получении взятки в особо крупном размере, слушает суд.
Последние комментарии
Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.
Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.
Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!
Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.
Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.