В Самаре задержаны два полковника ФСБ

В Самаре при получении взятки в 1,5 млн руб. с поличным задержаны два полковника регионального управления ФСБ, сообщил источник "Волга Ньюс" в силовых структурах.

По информации собеседника, задержаны начальник отдела "М" (по контрразведывательному обеспечению МВД, МЧС и других невоенизированных структур) Павел Черемшанцев и заместитель начальника Службы экономической безопасности Сергей Гудованый. Также были задержаны два посредника.

Мероприятия проводились с 10 по 12 апреля службой безопасности УФСБ по Самарской области во взаимодействии с УСБ ФСБ России и региональным управлением Следственного комитета.

Уже возбуждены уголовные дела по факту получения взятки и посредничества во взяточничестве.

По данным источника, у следствия есть основания полагать, что с 2016 г. задержанные получили более 118 млн руб., а в ходе обысков у них были изъят 81 млн рублей. Также они хранили пистолет ПМ, малокалиберную винтовку, три гранаты и 900 патронов различного калибра.

В УФСБ по Самарской области от комментариев отказались.

Найденные при одном из обысков деньги

Напомним, в последние годы в региональном УФСБ идет процесс чистки рядов, который связывают с позицией возглавляющего структуру Владимира Татаурова.

Только за последний год уголовному преследованию были подвергнуты как минимум три теперь уже бывших сотрудника регионального УФСБ.

Так экс-сотрудник управления Максим Докучаев, фигурировавший в деле Рубакова, получил два с половиной года колонии за покушение на мошенничество в особо крупном размере.

Экс-майор управления Роман Самохин получил два с половиной года за мошенничество и покушение на мошенничество в крупном размере. А дело его бывшего начальника экс-подполковника УФСБ Александра Молчанова, подозреваемого в покушении на крупное мошенничество и получении взятки в особо крупном размере, слушает суд.