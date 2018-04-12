О чем говорил полковник ФСБ Сергей Гудованый на суде

В четверг, 12 апреля, стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении двух полковников управления ФСБ по Самарской области: начальника отдела "М" (курирует МВД, МЧС и другие невоенизированные структуры) Павла Чермашенцева и заместителя начальника службы экономической безопасности Сергея Гудованого. В отношении них СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Оба они по делу имеют статус подозреваемых, дали признательные показания.

Также в деле фигурируют три человека, подозреваемых в посредничестве во взяточничестве — Алексей Пашкевич, Сергей Булатов и Станислав Горчаков.

12 апреля Самарский районный суд по ходатайству следователя Михаила Семагина принял решение об аресте Павла Чермашенцева и Сергея Гудованого на один месяц и 30 дней, то есть до 10 июня 2018 г. включительно. Булатов и Пашкевич также были арестованы судом.

В Самаре задержаны два полковника ФСБ В Самаре при получении взятки в 1,5 млн руб. с поличным задержаны два полковника регионального управления ФСБ, сообщил источник Волга Ньюс в силовых структурах.

На заседании суда по избранию меры пресечения для Сергея Гудованого было озвучено, что, по версии следствия, с марта 2016 г. по март 2018 г. на Гудованый и Чермашенцев, "ежемесячно в несколько приемов получали посредством банковских переводов на подконтрольное ООО "СарНефтеТрейд", а также через посредников Пашкевича, Горчакова и Булатова взятку в виде денег свыше 1 млн руб., то есть в особо крупном размере, от руководителя юридической службы ООО МО "ТНП" [Олега] Павлова и директора общества [Василия] Ермакова за способствование в силу должностного положения незаконному бездействию в пользу представляемого взяткодателями юридического лиц ООО МО "ТНП", а именно, непринятие должностными лицами входящих в их служебные полномочия мер ответственности в случае выявления нарушений в деятельности перевалочных баз нефти указанной организации на территории Самарской области".

Сергей Гудованый на суде заявил, что знает из вышеперечисленных только Пашкевича.

Волга Ньюс приводит выдержки сказанного Сергеем Гудованым во время заседания суда — дословно.

Гудованый: […] Я их (заявителей — прим. ВН) не знаю и в глаза никогда не видел, где и чем они занимаются — тоже. Те деньги, которые я признал, что да, мне их приносил Пашкевич, — эти деньги, как говорится, были мною получены фактически мошенническим путем, так как я никаких действий или противодействий в отношении заявителей никогда не допускал.

Судья: Какая сумма денег у вас изъята была?

Гудованый: Изъята сумма была около 80 млн. Я точно не знаю. Я уже следователю давал показания, что более 20 млн — это накопления для семьи. Сейчас мы будем искать документы все. А остальная сумма, она была ну как бы…

Судья: Получена от Пашкевича?

Гудованый: Да.

Суд: То есть вы […] частично не отрицаете свою причастность?

Гудованый: Я не отрицаю, но я хотел сказать, что я не такой социально-опасный объект. Это во-первых. А, во-вторых, учитывая мои служебные характеристики, за 32 года у меня ни одного взыскания […].

В конце судья огласила материалы, представленные в распоряжение суда, в числе которых были и копии протоколов допроса свидетелей Павлова и Ермакова. Как озвучила судья, Ермаков пояснял, "что с марта 2016 года начали передавать для Гудованого через Пашкевича по 2 млн рублей ежемесячно; однако после первой же выплаты Пашкевич сказал, что 2 млн недостаточно для столь высоких покровителей".

В рамках прений Сергей Гудованый еще раз подчеркнул, что "никого из перечисленных кроме Пашкевича не знал" и не знает. "Я не оказывал никогда никому никаких услуг. Я службой не торговал. И следователю я об этом и вчера еще сказал", — заявил Сергей Гудованый.

Однако суд все же вынес решение о заключении его под стражу.