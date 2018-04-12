Суд арестовал второго задержанного полковника ФСБ

В четверг, 12 апреля, Самарский районный суд санкционировал заключение под стражу на два месяца начальника отдела "М" УФСБ по Самарской области полковника Павла Чермашенцева.

Напомним, Павла Чермашенцева и его руководителя — начальника Службы экономической безопасности УФСБ по Самарской области полковника Сергея Гудованого задержали утром 11 апреля с поличным при получении взятки в 1,5 млн рублей. По данным источника, у следствия есть основания полагать, что с 2016 г. задержанные ежемесячно получали деньги за "крышевание" ООО МО "ТНП" (общая сумма составляет более 118 млн рублей).

Ранее суд также санкционировал арест на два месяца Сергея Гудованого.

Оба полковника пока имеют статус подозреваемых, как и предполагаемые посредники Станислав Горчаков, Сергей Булатов и Алексей Пашкевич (два последних также арестованы на два месяца) .

Представители ООО МО "ТНП", якобы платившие за "крышу", Василий Ермаков и Олег Павлов проходят по делу в качестве свидетелей.