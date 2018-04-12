Суд арестовал второго задержанного полковника ФСБ

В четверг, 12 апреля, Самарский районный суд санкционировал заключение под стражу на два месяца начальника отдела "М" УФСБ по Самарской области полковника Павла Чермашенцева.
Напомним, Павла Чермашенцева и его руководителя — начальника Службы экономической безопасности УФСБ по Самарской области полковника Сергея Гудованого задержали утром 11 апреля с поличным при получении взятки в 1,5 млн рублей. По данным источника, у следствия есть основания полагать, что с 2016 г. задержанные ежемесячно получали деньги за "крышевание" ООО МО "ТНП" (общая сумма составляет более 118 млн рублей).
Ранее суд также санкционировал арест на два месяца Сергея Гудованого.
Оба полковника пока имеют статус подозреваемых, как и предполагаемые посредники Станислав Горчаков, Сергей Булатов и Алексей Пашкевич (два последних также арестованы на два месяца) .
Представители ООО МО "ТНП", якобы платившие за "крышу", Василий Ермаков и Олег Павлов проходят по делу в качестве свидетелей.
Последние комментарии
Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.
Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.
Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!
Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.
Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.