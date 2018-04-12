На ремонт дорог в Кинеле потратят 56 млн рублей

Прием заявок на участие в аукционе по ремонту дорог местного значения в Кинеле завершится 28 апреля, сообщается на сайте госзакупок.

Работы будут вести в Кинеле по адресам: ул. Советская в границах от магазина "Новинка" до ул. Пушкина, ул. Пушкина от ул. Советской до трассы Самара-Бугуруслан, ул. 50 лет Октября в границах от Светлой до Украинской, ул. Крымская от ул. 27-го Партсъезда до Маяковского, ул. Ватутина в границах от трассы Самара-Богатое, ул. Ульяновская от Некрасова до Маяковского.

Также в Алексеевке — по ул. Фрунзе в границах от Октябрьской до Невской. Подрядчик обязуется все успеть до 15 ноября 2018 года. На это выделят 56,2 млн руб. из областной и местной казны.

Итоги аукциона подведут 7 мая.